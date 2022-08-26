曾志豪：何俊仁的保釋代表什麼？

法官面對一個不可能回答的問題：「你如何肯定被告不會再犯呢？」所以國安法的案件，獲批保釋的，鳳毛麟角。何俊仁可以保釋，對香港社會來說，又傳達了什麼信息呢？

（1）標準不明。何俊仁批出保釋，是否因為身體健康出了問題，算是一種「保外就醫」的概念？若是的話，似乎香港對「政治犯」的態度愈來愈像中國大陸。許多異見人士本來都是牢底坐穿，卻往往以「健康理由」才可保外就醫，譬如王丹、劉曉波都是如此；有時甚至以健康理由讓犯人離開監獄，是政治考慮、一種「權宜之計」。香港明明有合理的保釋制度，現在因為國安法，如果連保釋都可能要變成看身體狀况，不可謂不悲哀。

（2）其他人可以嗎？國安法指定法官陳仲衡批出保釋，對何俊仁說「不要證明我錯而張先生（律政司代表）是對的」。這語重心長的說話又引起一番疑慮：其他國安法的被告要如何才能得到這種「證明」的機會呢？47人案許多被告都被拒保釋，他們也想「證明」一下法官是對的。到底在什麼情况下被告才能享有這種「證明」自己的權利呢？

（3）會被「駁回」嗎？黎智英第一次被批出保釋時，也是遵守與何俊仁幾乎一樣的保釋條款。結果，他雖然第一次獲批保釋，但旋即被上訴駁回，特別是左派的窮追猛打，結果保釋被撤，再度還押。這次何俊仁為何卻能用近似的保釋條件成功申請，截稿前亦未見左派大規模反對？這是否證明，保釋成功與否不在法庭，而在政治上是否已有共識默契？

政治性質的案件，或許已不能只看法律條文了。有罪無罪，也不是眼前事，所以當年古巴的卡斯特羅亦說了一句名言：「判我有罪吧，這根本不重要，因為歷史終將宣判我無罪。」

作者是時事評論員

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[曾志豪]