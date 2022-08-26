梁國樑：「鎖台戰役」優雅完美 為一國兩制投石問路

美軍不敢接「陣前戰書」

過去解放軍的演練主要是針對台獨勢力，以海軍、海軍陸戰隊、陸軍兩棲部隊為主，進行多軍種、多兵種合成化立體登陸演練，表明中央政府有決心和能力粉粹台獨勢力的不軌企圖。而這次軍事行動則完全不同，針對的對象直接以美日武裝干涉為主。所以演練首天下午，東部戰區發言人施毅大校明確表示，8月4日下午「東部戰區火箭軍部隊，對台島東部外海預定海域，實施多區域、多型號常導火力突擊，導彈全部精準命中目標，檢驗了精確打擊（作者按：航母）和區域拒止（作者按：美日北約干涉部隊）能力」。

區域拒止、反介入是美軍用來表達解放軍對台軍事行動中，抗擊美國干涉所用的詞。本來準確的詞是「反干涉」，美軍覺得這樣說變得自己理虧，故意使用這些拗口詞混淆視聽。好吧，就用美國人聽得懂的話告訴美國人——今次演習，解放軍就是搞區域拒止，打的對象就是你。

軍事、外交是一個巴掌的兩面。8月5日中國宣布8項反制措施，包括取消安排中美兩軍戰區領導人通話、國防部工作會晤、海上軍事安全磋商機制會議，暫停中美非法移民遣返合作、刑事司法協助合作、打擊跨國犯罪合作、禁毒合作，及暫停中美氣候變化商談。除最後一項外，前3項涉及軍事，後4項與軍事沾邊，尤其是擺在第一項的取消安排兩軍戰區領導人通話，意思很清楚，沒什麼可談的，我們的拳師已站在擂台上。這明明白白就是下陣前戰書。美國裝聾作啞沒有接，也不敢接，倒是塵埃落定後像個怨婦一樣，指摘解放軍越過所謂台海中線。

美列根號航母倒退幾百公里

本來，美軍列根號航母一直像遊魂一樣貼近台灣外海活動，表面上為佩洛西保駕護航，實際是為台獨勢力壯膽。誰都知道，再愚蠢中國大陸都不會打下佩洛西專機，事實上列根號航母戰機亦沒有空群起飛為佩洛西護航。但解放軍演習炮聲一響，列根號便倒退幾百公里到日本九州島東南海域。次日解放軍宣布解除空中封鎖，它又跑回來。當知道解放軍軍事行動繼續，它又往回跑。這些，民間組織的衛星圖像記錄得一清二楚。

難道列根號航母害怕解放軍擦槍走火嗎？它倒知道解放軍不是台軍，沒有那麼不堪。據了解，東部戰區首天出動的100多架戰機中，就包括數以十計的以「高新×號」命名、執行各種電磁控制和監察的戰機及預警機，及殲-16D等專職電子戰機。解放軍在絕對控制了電磁空間情况下，列根號又有什麼作為呢？

更離譜在戰機數量統計上，西方媒體評估是60多架，台方說22架，大大少於解放軍披露的100多架，被嘲計數也不會。合理原因是台方雷達系統在解放軍強大電磁壓制及定向干擾下根本看不清，殲-20隱身戰機飛過頭頂也一無所知，而號稱具先進鷹眼水準的台方E-2K預警機亦飛不起來。

對於解放軍的飛機、軍艦越過「領海」線和進入「領空」，台方的什麼空軍司令、參謀長說照片是假的，次日解放軍就公開有參照物、有比對的照片及衛星照片，拍拍打臉之餘倒想問一句，這些司令、參謀長真的出身空軍嗎？

台灣軍方總算派出一兩艘年過半百的陽字級艦艇出來，老艦電子設備落後，不太受電磁干擾，下次派舢舨出來豈不更好？至於稍為見得家姑的基德級卻只能窩在港內。倒是台灣民眾把海釣船、賞鯨船老早就包下來，出海看解放軍軍艦，說是好看、先進。只要不進入劃定的6個海區，不怕。

澎湖有多個「天弓」導彈陣地和「雄風」導彈陣地，設置有空管中心、雷達站和相控陣雷達，還有一個機場、一個艦隊基地。連日來解放軍戰機都在澎湖上空穿梭往返。

澎湖可先行「一國兩制」

澎湖有10多萬人口，澳門回歸前也不過30多萬人，但澎湖面積比澳門大幾倍，所以澎湖有條件建立特區和實行「一國兩制」。只要承認「一個中國」原則及北京中央政府，澎湖的一國兩制可以比港澳更寬鬆。澎湖居民可以同時持有兩岸護照，將比現在擁有更大自由度。澎湖可以組建自己的警衛隊以維護治安，解放軍將實行封閉式管理，並負責澎湖的外部安全。同時，北京中央政府不會在澎湖設立「中聯辦」這樣的中央代表機構，實行完全的澎湖人治澎湖政策，當然前提條件是不會出現不可控的動亂。

澎湖有優越的自然環境。水產業、遠洋捕撈及旅遊觀光業，可以有更豐富的內涵及更大發展，也可以發展一些適合本地條件的無污染工業和高科技智能產業。試設想，馬爾代夫首都馬累所在島嶼面積只有1.96平方公里，也可以容納20多萬人口之眾和多種產業。

北京中央政府將為澎湖爭取成為獲得國際承認的獨立關稅區地位，屆時將成為另一個人民幣離岸中心和擁有自己的金融業。中央政府將為澎湖建設一座國際機場，方便澎湖人民出入和國際客商來往，將來發展成為東方威尼斯、日內瓦、百慕達。澎湖宛如在水中央，美好的地方一定有更美好將來。

此次「鎖台戰役」主要角色是東部戰區，所出動的陸海空及火箭軍都在東部戰區轄下。由於沒有戰損可言，所以沒法評估其烈度是高是低，但從規模、裝備、火力來看，足可以屬於高強度戰爭。

這次東部戰區火箭軍打出的彈道導彈，有消息指超過50枚，足見其強度之高。據觀察，竟然沒有一枚從福建境內發射，而在距台更遠的省份打出，可見其縱深打擊能力之大。從照片分析，使用的彈道導彈主要是東風-15，即外貿時稱的M-9導彈的升級改進型；另外就是東風-16中近程彈道導彈。有傳聞說使用了東風-17高超音速導彈，難得的實戰化機會豈容錯失。

除火箭軍外，隸屬炮兵的191遠程火箭炮也演示了封鎖海峽的能力，其500公里以上的射程足以覆蓋台灣周邊所有海域，成為「區域拒止」的強而有力武器——火炮沒眼，飛蛾撲火者自負。

此次演練，是確信有強敵（美國）介入的巨大心理壓力下應戰。空軍的勇士在穿越所謂的中線和「領空」時，外有美國航母，下有台灣導彈，可謂命懸一線。在巨大心理壓力下，難保不會出現誤判和誤動作，勇士們以滿分成績證實了自己是不負重託和經得起考驗的。

種種優秀表現反映了這次軍改和其後貫徹的一系列方針的巨大成就，連美方將軍們都讚歎解放軍無論在裝備和軍人素質上，都令人刮目相看。

歷朝歷代的軍事制度無一不關乎國家興衰大計，建國後兵員也在「精簡，膨脹，再精簡，再膨脹」中反覆來回。習主席大智大勇一舉解決了這個千年難題，功在千秋！

需領會習近平「慎獨」的教導

習主席任浙江省委書記時，在《浙江日報》「之江新語」專欄發表了200多篇文章，其中論述「慎獨」一篇，吾與星雲大師討論過，十分讚賞，引為教導。獨指獨處，慎指自律，意指沒人知道的情况下仍要保持自律，尤其當你的權力和地位達到沒人有膽量批評你，只有你自己才能約束自己的時候，更要自律。

黑暴期間，香港警方在不利的社會氛圍下，仍能保持高度自覺履行職責，為市民立下大功。《港區國安法》尚方寶劍一出，各路牛鬼蛇神偃旗息鼓，但犯法者一定要受懲罰。近年政府起訴黑暴分子，多指違反國安法，但部分判刑較輕，這就降低了國安法在市民心中的權威地位。雖然最終未必以國安法量刑，但政府是否有容易入罪、貪圖方便而動用國安法起訴的心態？目前警方威望上升，就更要領會習主席「慎獨」的教導！端正服務態度，整治不正警風。

作者是香港軍事評論員

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[梁國樑]