劉健宇：學童減少亦不能放棄教師質素

本文基於教育局答覆立法會的資料與公開資料，除了發現教師流失情况不容忽視外，亦發現不少未完成師資培訓的准用教員申請加入教師行列，而教師教育課程（PGDE）的學額卻不足讓他們全數「轉正」。面對教師離職潮與學童人數下跌，我們也不應放棄教師質素。

教師供求 未能配合

根據今年5月11日教育局長就立法會議員質詢的書面回覆，數字顯示公營及直資學校的「流失教師」由5年前的約2000人，攀升至本學年的4000多人，數據更只是學期中的臨時數字（見表；註1）。反觀「新聘教師」在過去5個學年（下同）平均每年約有3000多人（註2）。有趣的是，局方觀察認為「雖然今學年教師流失率略高，學校運作大致正常，有足夠的合資格教師任教」。

相信不少在「特別假期」影響下的學校管理層，既要兼顧招聘，又要處理一些教師在學年中離職，聽到局方的說法難免會心一笑。

政府資助的師資培訓課程，理應是香港教師供應的主要來源。然而根據大學教資會數字，過去5年各間教資會大學相關課程，每年畢業人數約800多，與教育局「流失教師」數字有一段距離。

當然，香港學童人口正在遞減，有一些小學的小一收生人數已減至3班，甚至1班，香港長遠或許不需要這麼多教師。教育局長曾於去年立法會會議表示，未來3年師訓課程已考慮教師需求減少，這個情况亦反映於附表的數字上。然而面對現在與未來數年移民風氣盛行下的離職潮，教育局應重新評估上述各項因素，確保教師團隊不會因人手問題而影響教學質素。

此外，筆者根據《公開資料守則》向教育局索取的數據顯示，近5個學年每年俱有約3000名未完成教師培訓的人士，申請在學校任教。這些人可能是剛剛投身教育界，或是新學年轉到另一所學校任教。

准用教員需有路徑「轉正」

現時香港教師註冊制度分為「檢定教員」（Registered Teacher，俗稱「註冊教師」）及「准用教員」（Permitted Teacher）兩種。前者即持有局方認可的教育學位或學位教師教育文憑或證書；後者則只持有學歷，並未完成師資培訓及未具備教學資格。准用教員須先受僱於一所學校，才能向局方申請准用教員許可證。如有關准用教員停止受僱於許可證指明的學校，該證將自動取消；若准用教員受僱於另一學校，有關學校須申請另一張許可證。

一般而言，准用教員若要於教育界長期發展，便會報讀兼讀制的PGDE課程，但教資會資助的相關課程學額（包括全日制與兼讀制），過去5年平均每年只有400多個，就算加上自資課程學額，看來亦不足以讓每年增加的准用教員全數過渡。當社會關注教師質素的同時，有不少缺乏師資培訓的人投身教育界，他們對教學方法、學生的特殊學習需要，以至學科行政的知識自然有限。當中有些人雖然希望通過報讀教師教育課程增值自己，但僧多粥少的情况極為嚴重。

聯合國教科文組織2021年發布的報告《一起重新構想我們的未來：為教育打造新的社會契約》提到，教師必須在新教育社會契約中處於中心地位，其價值必須被重新評估和重新想像，從而激發新知識，帶來教育和社會變革。

香港教師團隊正經歷大變，教育局在當中的角色責無旁貸，除了應切實拿揑教師供求關係外，亦需制訂讓全數准用教員「轉正」的路線圖，藉此維持教師團隊的專業性。

註1：「流失教師」指在前一學年9月中於本地學校任教，但在有關學年9月中已不再於任何一所本地學校任教的教師

註2：「新聘教師」指在前一學年9月中未有於任何一所本地學校任教，但在有關學年9月中於任何一所本地公營／直資學校任教的教師，包括從未在本地學校任教的教師，及離開教學行業超過一年再重執教鞭的教師

作者是香港歷史及文化教育協會理事

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[劉健宇]