陳帆川：朱克伯格頭像遭恥笑 元宇宙泡沫爆破？

朱克伯格興奮地公布的元宇宙宣傳圖片上，印有他的虛擬頭像、巴黎鐵塔和聖家堂；然而相關設計粗糙得像20年前的遊戲畫面，令網友失笑。面對群情洶湧，他隨後再補上一張進化版的個人頭像和遊戲畫面，並煞有介事地強調「地平線」的畫面不止於此，進步將一日千里。不過，新畫面的質素仍然跟當代遊戲水平相差甚遠。

其實只要上YouTube搜索一下「地平線」的示範影片，不難發現其畫面質素一直未如人意，而相關影片的瀏覽數亦鮮少過百萬，完全及不上元宇宙在主流媒體的聲勢。可以想像，雖然很多人認定元宇宙是互聯網未來，但其實連元宇宙的旗艦產品長什麼模樣都不知道。

將體驗遊戲化 畫面質素未如人意

所謂的元宇宙，以目前的產品原型去看，不過是將各種體驗遊戲化。例如以前要真人面對面開會，疫情後大家習慣上Zoom開會，元宇宙則是齊齊在虛擬世界裏開會。

說穿了，就像開放世界遊戲始祖Grand Theft Auto的線上模式，只不過在遊戲世界裏的行為，由打打殺殺變成坐下來聊天。比較可惜的是，「地平線」的畫面連20年前問世的Grand Theft Auto III都及不上。

在元宇宙開會、上課、聚會、聽演唱會等，聽起來潛力無限，但其實在很多線上遊戲，例如Fortnite和Roblox裏都可以實現。元宇宙常常被外界跟非同質化代幣（NFT）、區塊鏈、去中心化等炙手可熱的詞彙相提並論，炒熱了整個概念。

虛擬貨幣令部分人一夜致富的故事，使「FOMO」（錯失恐懼症）心理席捲全球，因此當Meta隆重其事地搬出元宇宙，很多人立即視之為下一個等同虛幣的投資契機，願景是The Matrix等科幻電影所描繪的未來世界。朱克伯格所發布的圖片猶如一盆冷水，讓頭腦發熱的人認清現實。

元宇宙的沉浸式體驗，可追溯至10年前盛極一時的3D電影，以及後來面世的家庭遊戲機VR（虛擬實境）眼鏡和360度攝影機。

不過3D電影、VR眼鏡和360度影片還未成為主流，熱潮已退卻，反而2D的4K影片成為了新標準。至於元宇宙是否沉浸式體驗的突破點？目前它還是比較像遊戲《動物之森》，讓我們再等等。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]