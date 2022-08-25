中大傳播與民意調查中心：整體傳媒公信力繼續下跌

調查以隨機抽樣方式用電腦輔助系統進行，由訪問員作電話訪問，固網電話和手機電話各佔約一半，對象是18歲或以上操粵語的居民。調查日期由6月22日至7月11日，成功訪問944人，回應率是41%，誤差率為正或負3.1%，所得數據經加權處理。所用問題跟以前一樣，包括的傳媒機構基本相同，但今年少了3個已停運的機構。因媒體數目眾多，累積多年的數據龐雜，附表不包括已消失的傳媒，並只限於較前列的機構。

電子傳媒公信力下跌 報紙網媒平穩

電子傳媒公信力的位置有些變動，商業電台上升了，香港電台則下跌。公信力分數方面，新城電台基本保持不變，無綫電視上升，其餘4間機構下跌。整體電子傳媒的平均分數下跌，走勢亦趨向下，目前處於歷史新低。

收費報紙當中，《星島日報》的位置上升，其餘變化不大。《香港經濟日報》和《星島日報》分數顯著上升。整體收費報紙平均分數上升，但不達統計學上的顯著程度，與早年相比其實處於低位。各份免費報紙的位置沒什麼變化，只是個別微升或跌一位。這些報紙各自的分數及整體平均分，都與3年前差不多，現時的評分水平偏低。

網上媒體方面，因應兩間機構消失，位置明顯上升的是「端傳媒」和「巴士的報」。「香港獨立媒體」和「Hong Kong Free Press」（HKFP）分別進佔首兩位。從分數看，「端傳媒」上升而「香港01」下跌。整體網媒平均分數基本不變。社交媒體今次的評分有顯著跌幅。

計算所有傳媒的平均分數，跟3年前差不多一樣。用多條問題計算所有機構評分的平均值，結果應該全面和精準一些。只用一條問題詢問傳媒的整體公信力，評分比3年前卻下降了。以單一問題得來的數值，反映了市民心目中的大概印象。用多條問題還是單一問題去了解傳媒公信力現况，提供了不同角度的觀察，兩者結論未必完全相同，惟均顯示公信力處於很低水平。

比較不同媒體類型，電子傳媒一般的分數仍然較高。接下來是收費報和免費報，它們的平均分數相差不遠。網媒的平均分數再略低一點，而社交媒體的也一樣。

無綫港台評價分歧大

附表中列出個別機構的回應率，它顯示市民對這些機構的熟悉程度。被訪者對知道的大部分電子傳媒和收費報紙，願意作出評分；比率稍低的是新城電台、《南華早報》、《香港經濟日報》和《信報》，可能跟它們的歷史、語文或財經性質有關。免費報紙中以《頭條日報》最為人熟悉，《英文虎報》的回應率最低。網媒的平均回應率最低，當中較高的是「香港01」，最低的是「端傳媒」和HKFP。社交媒體的回應率極高，僅略低於無綫電視。

標準差（standard deviation）顯示回應者對同一機構評價的差異程度，數值愈高顯示看法差別較大，數值愈低表示看法趨同。電子媒體方面，差別最大的包括無綫電視和香港電台，其餘的頗為接近。免費報中，差別稍大的是《頭條日報》；網媒則是「巴士的報」，其餘機構的差異率很接近。

人口特徵對傳媒公信力評估有些影響。女性一般給予較高分數，也較信任社交媒體。65歲或以上人士的評分亦較高；傾向低分的是50至64歲群組，次低的是18至34歲人士。

中三或以下學歷者所給的公信力分數較高，專上教育背景人士所給的評分較低。職業的影響不明顯，只是行政和專業人士的評分較低。政治取向方面，建制派回應者傾向給予較高分數，民主派就對整體公信力評分偏低，中間派人士對社交媒體的評分亦低。

電子傳媒不再跌？長遠如何挽狂瀾？

在2019年，收費報和免費報的公信力評分全線大跌，網媒和社交媒體的評分上升，整體傳媒公信力則下跌。今年的調查發現頗多電子媒體的評分下跌，社交媒體亦然，但報紙和網媒相對穩定，結果對整體平均公信力分數略有影響，而市民對傳媒公信力的印象仍是變差了。

為何今年只有電子傳媒的公信力下跌？當中或涉及人事和節目的變動，而且電子傳媒之前的分數仍處於較高水平，所以有下調可能。現時一般電子傳媒的分數仍高於報紙，水平大約相當於報紙在2010年時的分數。

之前報紙的分數本已處於頗低水平，特別是收費報3年前的平均評分下跌至低於5，今年有些微反彈。近年報紙本身沒有涉及重大的道德操守事件，減低了分數下跌的機會。網媒和社交媒體的公信力評分一直徘徊在低水平，下滑空間不多，除非發生嚴重媒體事故，或新聞造假現象再爆發。

展望將來，電子傳媒的分數仍值得關注，因為業內及社會仍存在一些負面因素，而且公信力下降是全球現象，香港新聞界的走勢不容樂觀。現時附表所見的多個公信力分數已經低於量度尺的中位數（5.5分），再跌下去就很令人擔心，希望以後有機會回升。

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[中大傳播與民意調查中心]