馬仲儀：請把音量收細

老一輩的香港人可能仍記起，香港從前的醫院都是沒冷氣的，好的通風便是對流窗加上天花吊扇。我在中學生時代的暑假，曾到還是沒有冷氣的聯合醫院舊院，參加工作體驗。那時醫生們都穿短袖恤衫和醫生袍，病人牀下總有一個盆，用來盛水洗臉。現在香港的醫院，溫度和氣氛都較從前冰冷了。

上個星期，與海外媒體的記者做了個定期的聲音訪談，她問：「你有沒有掛念香港的什麼？」這問題在我腦海中縈繞很久。我對消費和物質沒有多大掛牽，可能對日韓產品有一點吧。幸好有互聯綱，我可以時常看到香港，不是用望遠鏡般，只看到小小的一片，而是像置身其中，全視線觀看，可愛的和令人惡心的事都可看到。

艱難時候 港人總有「情」

在艱難的時候，香港人總是特別有「情」：多次疫情爆發，對飲食業打擊很深，但是幾間有心的餐廳，仍然堅持派發膳食給社區上有需要的人；古天樂為香港娛樂演藝界出心、出錢、出力，香港觀眾也上下一心支持香港電影；法庭之前禁止報道某些案件的聆訊過程，但旁聽的記者和市民都把聽到、看到的仔細記錄下來，大家雖然改不了制度，仍希望聆訊內容可以流傳後世，讓公義縱使遲到但不缺席。

其實，我掛念的只有這些「香港情」，每當想伸手觸摸，就會憶起自己現身處千里之外。

有一天，我們3個顧問醫生在病房工作，大家都是外地人，兩個同事分別是來自新加坡和埃及。新加坡同事說他察覺到最近多了不少香港人，因為他聽得懂廣東話。他雖然有留意新聞，但也難完全明白一般香港人怎樣受到政治問題的影響。我不想說太複雜，只輕輕向他介紹「新香港」的教育和大學，都令他有點頓悟。他說正考慮會否整個家庭回流新加坡，神情話語間都流露出「有得揀」那種輕鬆自若。

相反，埃及來的同事和我都明白大家來的原因——是為了制度和道德價值等問題，而非物質，會否重回故鄉非個人可以決定。

聽香港新聞已常令人無語，再細聽那些解釋，例如沒有陪審團為何更能彰顯司法公義等，更是糾結。很多香港人已安靜了，甚至別過臉來，只求遠離匪夷所思的現實。希望那些「自圓其說」的聲音都能收細點吧。

作者是醫生

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[馬仲儀]