陳志豪：商廈估值跌的啟示

然而作為民生前提的經濟，此刻卻着實不容樂觀。當中最悲觀的一組數據，並非本港第二季GDP（本地生產總值）萎縮或預期全年GDP可能下跌，而是本地私人寫字樓及私人商業樓宇的租金和售價指數長期處於低位，空置量處於高位，並且預期商廈及零售物業估值將進一步下調。

據差餉物業估價署資料，現時本地寫字樓租金指數處於近7年來的最低位，其售價指數則與2017年相若，空置量則處於近5年來最高水平。私人商業樓宇方面（包括零售業樓宇），現時租金指數同樣處於近7年來的最低位，其售價指數同樣與2017年相若，空置量則處於近5年的第二高水平。事實上，即使不看數據，翻開報紙財經版，近月亦不乏商業單位大幅「蝕讓」的報道。

售價及租金下跌，空置量上升，一個最直接的解釋是經濟不好，商界對前景缺乏信心，減少投資，故此對寫字樓的需求減少。此外，美元及港元利率正在上升，也會影響寫字樓及商業樓宇的估值。全國政協委員劉炳章及資深測量師陳超國日前便指出，因租金下跌、利率上升、預期回報率（cap rate）上升，也會令商業物業估價下調。由於預期商業單位未來售價及租金會持續下跌，進一步打擊當下投資情緒，或會形成投資持續萎縮的惡性循環，加劇經濟收縮。日本自上世紀90年代出現長期經濟衰退，根本原因也是陷入了通縮及投資萎縮的惡性循環。

沒有經濟 談何民生

不過筆者亦注意到，在商業樓宇租金及價格下跌的同時，工廠大廈租金及售價指數卻呈現輕微上升趨勢，空置量亦處於近年低位，反映縱然經濟環境不好，部分中小企及青年人都沒有放棄，只是搬遷至租金更低的工廠大廈，小本經營，掙扎求存。這也是香港人自強不息精神的一種體現。

民生永遠是最大的政治，新一屆特區政府成立以來，聚焦於處理民生議題，由李家超特首推動成立的4個工作小組亦是針對市民廣泛關注的民生問題。然而，沒有經濟，談何民生？1997至2003年期間，香港經濟持續衰微的慘况，筆者至今仍然心有餘悸。香港在國家的最大角色與最大價值，也是作為一個國際化的經濟城市，新一屆政府在經濟方面要多用功。

作者是青研香港召集人、香港青年時事評論員協會副主席

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[陳志豪]