羅庭德：跨部門打擊衛生黑點 私煙「點心紙」又如何？

屋邨「點心紙」氾濫 部門執法不力

私煙集團到港九新界屋邨宣傳，已經不是新鮮事，但居民卻從未看見解決問題的曙光。過去，筆者的地區辦事處不時都會收到居民求助，指不法集團透過派發俗稱「點心紙」的香煙宣傳單張，推銷懷疑私煙產品，今年尤其嚴重，相關投訴增加3至4倍。早在一年前，北區區議會已向不同部門反映問題的嚴重性，要求政府部門跟進。可惜除了海關積極搗破私煙集團之外，其餘部門一律推卸責任，彷彿全港的打擊私煙工作，就只有海關認真執行。

事實上房屋署作為物業管理人，對阻止閒雜人等在屋邨非法宣傳乃責無旁貸，但仍有另一個部門需負起執法責任，打擊私煙。在公眾眼中，往往誤以為衛生署控煙酒辦公室的工作只是巡查室內禁煙，但根據《應課稅品條例》及《吸煙（公眾衛生）條例》，任何煙草宣傳都屬違法；條文更清楚列明，控煙酒辦是上述法例主要負責單位。換句話說，「點心紙」的問題，控煙酒辦沒有推卸理由。

跨部門合作是解決問題的良方

當控煙酒辦沒有嚴厲執法，不法售賣香煙的廣告開始有變本加厲之勢。除了上門派發單張，通訊軟件亦湧現針對年輕人大量售賣香煙或電子煙、加熱煙的推廣信息。假如控煙政策其中一個重要目標是防範青少年吸煙，控煙酒辦為何對以上現象視而不見？

另外，當罪案發生地點在公屋範圍內，控煙辦亦應與房屋署合作，展開聯合打擊行動。事實上控煙酒辦需要調查，才可確認「點心紙」是走私香煙廣告。如果最終發現非法宣傳的是私煙，大可在檢控時再罪加一等。

年獲政府逾6000萬元公帑資源，控煙酒辦的工作不應只在大家不提防的時候，在大廈後樓梯、午夜後的酒吧，檢控那些在室內偷偷吸煙的市民。我不是說這些執法不應去做，但敢問這些勞師動眾但「有麻鷹唔捉捉雞仔」的作為，對減低吸煙率有多大幫助？還是從源頭打擊非法兜售香煙，更合乎成本效益？

為了整體公共衛生着想，控煙是無可置疑的目標，但以往食衛局在制訂控煙政策時，卻只是為做而做，罔顧政策帶來的各種反效果，例如在煙民未戒煙前，就鹵莽地禁絕替代品及加煙稅等。期望李家超領導的新一屆政府，當中的醫務衛生局、海關、控煙酒辦、房屋署不僅是各司其職，制訂更理性的公共衛生政策，更是通力協作打擊罪案，從解決小問題開始，為香港的大問題對症下藥。

作者是北區區議會主席

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[羅庭德]