季霆剛：民進黨敢不敢向大陸請求協助

台灣當局曾稱今年上半年有逾6000名台灣人赴柬，只有3400多人返台，顯示仍有多人被困。行政當局的蘇貞昌日前表示，只有120人失聯，引起輿論嘩然。按照常理，由於家人心急如焚，不少人都不會依循官方途徑求援，台灣當局除了在機場離境區舉標語示警外，基本上束手無策，每日就在機場眼望台灣人遠赴柬埔寨，不少人徘徊歧途、生死未卜。

台灣當局無為無略，只有一名駐越南的代表專責柬埔寨此事，實際上可能有逾二三千人被困。台灣竟淪為向第三世界國家的人口販賣輸出地，被「論文門」圍困的蔡英文不聞不問，蘇貞昌對情形不明不白。

反觀，面對美國眾議院議長佩洛西來台，民進黨空群而出、列隊迎接。面對大陸圍台軍演，主管外務的吳釗燮「披掛上陣」，中英並用，召開所謂「國際記者會」，將調子升高。

台人被騙受害 掌權者有何作為

揭發了不少有關黑幕兼營救了幾名台人的台灣知名YouTuber「好棒Bump」，被公認成為「吹哨人」，台「外交部」反發聲明指其在闡述營救過程時「以訛傳訛、誤導」民眾，令「好棒Bump」勃然大怒。台灣「新南向政策」6年以來，總共糜費公帑250億元新台幣，不知其利如何，台人反受其害淪為奴隸，民進黨有何面目面對寶島上的2300萬人？

蔡英文今年5月才稱台灣經濟「創下11年來最好的成績」；面對台灣人在異地被擄拐、被凌逼、被欺壓，甚至被人間蒸發，蔡英文和吳釗燮等掌理大權之人有何作為、有何擔當？

大陸官方和其他機構早已禁絕與被標籤為頑固「台獨」分子的吳釗燮往來，外國有些官方機構對吳釗燮亦抱避之則吉的心態。民進黨大可通過陸委會向大陸方面請求協助，希望大陸駐外使館基於同屬同胞、人道、人文關懷立場，剛柔並濟地協調與柬埔寨政府的關係，再而一舉搗破人蛇犯罪集團。

柬埔寨政府奉行「一中」政策，大陸政府與其接洽，正常不過，而且不少被騙上當之人既有大陸人士，亦有港澳地區人士。對大陸而言，打擊在柬國的犯罪，既可以協助台灣人逃出生天，亦可摧破欺騙大陸和港澳人士的犯罪巢穴，是一石二鳥之舉。

兩岸早年簽訂《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，並同意與大陸交換犯罪情資、協查案件，兩岸就此事推展協作，亦無不妥，只怕民進黨重施在香港「陳同佳案」的故技，從中作梗、無中生有、稱「互不隸屬」等藉口搪塞，最終台灣在外法治名聲受損，台灣人反受其害。

倘因選舉不敢求助 乃荒謬自私行徑

對於是否會透過兩岸共同打擊機制協助受困人民，陸委會副主委邱垂正本月18日仍口硬，表示將運用一切力量展開營救，也會強化與泰國、馬來西亞等國家共同打擊犯罪。「抗中保台」已令台灣人飽受其害，民進黨若是因選舉不敢轉向請求大陸以濟度台灣人質脫苦海，是荒謬自私的行徑。民進黨該當如何，我們拭目以待。

作者是全國港澳研究會會員、深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員

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[季霆剛]