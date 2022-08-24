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陳景祥

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筆陣：得人才 得天下 ／文：陳景祥

【明報文章】施政報告諮詢開始，行政長官李家超多次提出要吸引人才來港，他在一個科創峰會上致辭時說，要「着力發展香港的創新和科技事業」，「把握時機吸引全球頂尖人才」。

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