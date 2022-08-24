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2022年8月24日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：得人才 得天下 ／文：陳景祥
聞風筆動：李家超月底首訪粵 政商界盼推進通關 ／文：李先知
劉銳紹：山盟海誓皆虛話 罪惡滔天為了金──從「賣豬仔」現代版看國際「合作」虛實
季霆剛：民進黨敢不敢向大陸請求協助
羅庭德：跨部門打擊衛生黑點 私煙「點心紙」又如何？
陳志豪：商廈估值跌的啟示
馬仲儀：請把音量收細
筆陣：得人才 得天下 ／文：陳景祥
【明報文章】施政報告諮詢開始，行政長官李家超多次提出要吸引人才來港，他在一個科創峰會上致辭時說，要「着力發展香港的創新和科技事業」，「把握時機吸引全球頂尖人才」。
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筆陣：得人才 得天下 ／文：陳景祥
聞風筆動：李家超月底首訪粵 政商界盼推進通關 ／文：李先知
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聞風筆動：李家超月底首訪粵 政商界盼推進通關 ／文：李先知
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