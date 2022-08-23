歐陽五：「美國芯」欲鎖世界？

美國耶魯大學教授、冷戰史權威文安立（Arne Westad）曾在其著作指出，美國自由貿易觀念從來都是對己不對人。問題在於，如今深度連接的全球化世界，能否任由美國打斷關節、重建高牆？

美國此番已將打壓中國之意寫於紙面，逼迫芯片企業選邊站隊，限制企業在華投資發展。多年後，這注定將是一段荒唐歷史的註腳。可以確定，正如美國印鈔「放水」傷及全世界，「芯片法案」的傷害不止於對中美關係「撒鹽」，更衝擊全球產業鏈的良性競合模式，令本就艱難復蘇的全球經濟雪上加霜。

美補貼芯片產業 尚存諸多不確定

美國商務部長雷蒙多表示，醞釀一年半的芯片法案過關發出一個重要信息，即半導體業者應該在美國投資，而不是到亞洲或歐洲。這足見美國的「芯片夢」是閉門獨吞高科技紅利，諸如三星、台積電等亞洲企業，在美產業補貼中頂多分點殘羹冷炙。

美國此舉的效應，類似劇場前排觀眾起立後，後排觀眾除了隨之而起，別無選擇。這意味着今後各國的高新產業發展，傾向把政治因素前置，市場與效率因素不得不靠後，因為這是世界第一大國美國開的頭。

幸而，美國對芯片的產業補貼，後續尚存諸多不確定性。

其一，有美媒形容法案「可能會是一場高昂的『騙局』」，因芯片產業耗資巨大，500億（美元，下同）只是毛毛雨，如若美國持續注資，國內反對聲浪勢必愈趨高漲，屆時或有爛尾之嫌。

其二，美國製造業已空心化多年，高技能產業工人嚴重缺失，無論是放鬆移民政策還是就地再培養工人，其人力成本必然居高不下。

其三，美國強迫芯片企業放棄全球最大的中國市場，對企業無異於變相「自殺」，因為市場是企業研發的資金來源。數據顯示，2021年全球芯片銷售額5559億，中國市場銷售額達1925億；而美國16家芯片、設計和設備巨頭，在華銷售額合計達到1008.51億。據波士頓諮詢公司等機構估算，如果美國採取對中國「技術硬脫鈎」政策，可能會令美國半導體企業失去18%的全球市場份額和37%收入，並減少1.5萬至4萬個高技能工作崗位。

短視政策 終致內傷

更重要的是，美國阻止芯片企業在華投資，只會加速中國半導體產業發展。比如在化學機械拋光設備領域，2017年美國和日本曾佔據中國98.1%的市場，如今國產拋光設備已佔70%分額。半導體產業已備受中國國內資本青睞，且中國有全產業鏈優勢，更加重視基礎研發和技術人才培養，因此技術的成熟突破只是時間問題。如果美國仍一意孤行，恐今後與中國談判的籌碼只會愈來愈少。

「美國芯」欲鎖世界，其難度大、影響惡劣，得不償失。正所謂人無遠慮必有近憂，短視的政策終將造成內傷。

作者是時事評論員

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[歐陽五]