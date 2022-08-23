周永生：中日尋求兩國關係的管控與探路

近年來，中日兩國關係有降溫趨勢。中國人普遍知道安倍晉三是日本右翼勢力的代表，擔心安倍在執政期間進一步損害中日關係；但是，在安倍突然遇刺之後，反而一些人看到了安倍的好處。雖然中日兩國關係矛盾重重，但總的來說，安倍在執政期間還是能夠推動中日關係向好的方向發展。

如今，日本像安倍這樣能夠掌控和駕馭全局的政治家，卻幾乎不見了，有的只是讓中日關係急流而下、目光短淺的政客。

日本短視政客致兩國關係每况愈下

之所以這樣說，主要有以下3個方面的原因——

一是源於中美兩國的矛盾和深度較量，這讓日本一些政客覺得有機可乘，想利用中美矛盾進一步壓制中國，從中漁利。

二是在中美關係惡化的前提下，海峽兩岸關係也急轉直下。日本一些政客認為，這又是一個可資利用的契機和抓手。

三是在俄烏戰爭的背景之下，「選邊站」成了國際關係衡量的一個視角和指標。有人逼迫中國「選邊站」，但中國不願意選擇非此即彼的政策，而是嘗試探尋一條中間道路。這被日本一些政客指摘為「像製造烏克蘭災難的俄羅斯一樣，讓烏克蘭的災難在東亞重演」。

這些因素，導致了中日關係不僅在安倍卸任之後沒有好轉，反而每况愈下，有走向失控的可能。也正是在這樣一個背景下，中日雙方都有欲望來探尋雙邊關係管控的辦法，探索雙邊與地區關係發展的未來。

台灣屬於中國固有領土的一部分，是中國的核心利益所在。日本近來對台灣問題的干預日漸升高。中國不能不在對話中提醒日本，如果日本攪進中國的台灣問題，甚至拋出所謂「台灣有事，即是日本有事」的言論，勢必將日本直接置於中國人民的對立面。而中國統一的歷史大趨勢，勢不可當，必將把阻礙這一歷史進程的一切障礙，碾壓成齏粉塵埃。所以，這次中日高級別政治對話，對中國來說，需要就此問題向日本說清底線。

同時，中國高度關注日本修憲擴軍的動向，因為這一動向並不單純是日本內政問題，而是關係東亞的和平、穩定與安全局勢。

日本要修改憲法，勢必要修改指導日本戰後幾十年和平的日本憲法第九條，或者拿掉其過去限制軍備與戰爭權力的和平條款，承認現存的自衛隊及自衛力量的發展；甚至可能達到超越現有自衛隊的規模和水平，新增規定建立國防軍的國策。

中國認為在日本沒有很好地反思和懺悔過去侵略戰爭的基礎之上，日本走上修改憲法和擴軍的道路，是一條非常危險、可能危害東亞乃至世界的和平、重新使日本置於危險境地的道路。

中國亦非常關注日本政府對於俄烏戰爭的動態及其政策目標。日本在俄烏戰爭當中，高舉道義主義的旗幟，加入美國和西方國家制裁俄羅斯、支援烏克蘭的陣營。日本常常以反俄援烏的陣營標準來衡量中國，與美國一道指摘乃至壓制中國的外交政策與外交活動。這種把自己當做真理化身和真理的標準、對別國品頭論足的做法，並不可取。

日本扮演東亞「第五縱隊」 引入外來力量

另外，日本積極呼籲北約勢力進入東亞、亞太乃至印太地區，引導其與美國一道干預中國的台灣事務。很顯然，日本在東亞已經扮演了不夠光彩的「第五縱隊」角色，企圖通過引進外來軍事力量，來制衡本地區的事務，平衡本地區的力量。這是一種要將東亞和印太地區攪成渾水的外交與安全戰略，以便日本趁着混亂，實現自己的國家戰略利益。

過去中國人好批判日本是美國的「馬前卒」，現在日本的角色似乎已經有了很大的「提升」，成為美國印太戰略的指引者。日本前首相安倍晉三不僅首先提出「印太戰略」，並且將其大力宣傳、大力推廣，把美國誘入彀中，樂此不疲地身體力行，而且，日本也成為北約力量進入亞太的引導者。

日本以自己的微弱之力，成為美國印太戰略的軍師；繼而又以自己的力量，成為引導北約進入印太和東亞地區的先導國家。這些實際上都是把中國作為核心應對的戰略目標。

兩國互試探增進友好的可能

除了這些矛盾的因素以外，在1972年中日邦交正常化之後的50年中，中日兩國不僅積累了大量經貿往來的存量和現量，在50年磕磕絆絆的友好交往當中，也積累了高層和民間大規模的往來關係。既有存在摩擦的一面，也有相互理解、相互尊重的一面。

這次中日兩國高級別的政治對話，便在於雙方相互試探，在邦交正常化50周年之際，有沒有可以增進友好、擴大往來、提升相互信任的可能性和方法？這樣的可能性和方法，哪怕僅僅是還很稚嫩的綠芽，也要盡可能地發現並珍視保留。

所以，管控已有的矛盾與分歧，探索中日關係未來的發展之路，也是這次高級別政治對話的應有之義，是這次對話的積極意義所在。

作者是外交學院國際關係研究所教授

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[周永生]