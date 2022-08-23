阮穎嫻：近期香港人口變化及移民潮比較

根據Google Trends關鍵字的搜尋熱度顯示（附圖），由2004年至今，「移民」這個詞在香港區的搜尋數一直平穩，去到2019年4月突然大幅上升，2019年8月登頂。至今港人對「移民」的興趣一直處於較高水平。

後生走得快 一定有古怪

一直有人用出入境數字等不同數據估算究竟多少人走了。早前統計處公布了2022年中人口估計。由於較多外籍傭工是女性，會影響女性及整體年輕人口的數字，以下只用男性數字。要知道一代走了多少人，不能跟其他年齡層直接比較，也不是跟5年前的同一年齡層比較，因為5年前的20至24歲，與今年的20至24歲，不是同一代人，前者今年已經25至29歲了。因此要在數據裏找回同一年份出生的組別，再逐年看變化。

以不同世代人口變化對比，會發現20至29歲年齡組別的男性人口跌得多，20至24歲比起5年前的差距是9%（表1）。20至24歲那個年齡組別人數下跌，除了移民，有人用海外求學解釋，但跌幅比以往大，可能是有較多人去海外求學，惟求學後是否回港就很難說。第二個原因是香港有一部分中國大陸及國際學生，新冠疫情期間可以遙距上課，他們就不留港了。25至29歲年齡層大部分已完成學業，但人口也減少4.9%。去到30至39歲那班人，已經沒有下跌很多。

這次移民潮與上世紀八九十年代的相比，分別為何？在1980和1990年代，許多人通過離開香港，對當時英國殖民地的不確定未來投了不信任票。1984年簽署的《中英聯合聲明》，為1997年香港由英國移交中國治理奠定了條件。過渡期的焦慮引發了移民潮。

與八九十年代移民潮比較

根據學者黃紹倫在1988年的一項社會指標調查，當時港人對未來並不樂觀。例如他們預計公民權利減少（76%）、個人自由減少（73%）、法制劣化（61%）和生活水平惡化（67%）；約半受訪者擔心九七之前政治不穩。

保安局估計，1987至1997年間，約有53.4萬香港人移居海外，約佔1992年人口的9%。部分人獲得外國公民身分後，回港尋求更好的經濟前景。事實上，中國大陸經濟隨後迅速增長，香港作為東西方之間的橋樑，受益匪淺。

今次移民潮，明顯是「反送中修例」乃至中央加強規管香港有關。根據香港民意研究所2022年8月所做的民意調查，個人自由（49%）和香港的政治（15%）是民主派支持者打算移民（36%）的兩大原因，而有2%已經移民了。其他政治立場打算移民者較少（13%；另有1%已永久離開），他們考慮離開香港的原因，31%是因為個人自由，24%因為家人前途。目前很難說這些人會否回港，但短期流出趨勢已定。

港英政府有發表過1989年的移民概况。與總人口相比，近一半移出人口處於「搏殺期」（25至44歲）；整體移民中有接受過學位教育的比例（15%），比當時整體香港有學位的人口比例（6%）高（表2）。在1980年代後期，人們擔心中流砥柱流失使經濟停擺，這種現象在會計和信息技術等一些專業尤其突出，不過移民潮對留下來的人也有好處。隨着高級人員離去，下級抓住機會升職填補空缺，創造了強大的向上社會流動性。「嬰兒潮」說自己很巴閉，一年升一級，就是這樣而來。

具競爭力者離開 致人才流失

表2亦顯示了2021年BNO（英國國民(海外)護照）簽證持有人的概况。約半數簽證持有人（51%）屬25至44歲；69%的戶主具有大學或以上學歷；63%戶主曾受僱於香港的管理、專業、技術和行政職位。與2016及2021年整體人口和1989年的移民相比，這些移民背景更好。

流入香港的移民又是否能夠取代離開的人？2016年居港不足7年的人口，比整體同年齡層人口更多的是25至44歲，學歷及職位比整體人口要好，不過比起BNO簽證持有人平均沒那麼強（表2）。然而，較高學歷的人幾年後未必留港，踏着香港的跳板又走向他方。

人口外流令香港短期某些行業勞動力緊張。嚴格的COVID-19限制仍在驅使外籍人士離港。香港總商會在一項調查中發現，38%受訪公司受到人才離職的打擊。金融行業一些中層職位，為搶佔近期外籍人士離開的緊缺市場，短期加薪25%至35%。不過根據香港投資基金公會的調查，35%有回應的基金管理公司有將職位轉移至其他地區，13%公司減少了在港的員工數目，近七成表示吸引非本地人才來港工作是難事。其實很多外資私募基金已搬走，剩下的都是「本地薑」。找不到人才，是留住公司的一大難度。

移民潮衝擊社會

外流將對社會產生廣泛影響。例如教師和社工，這兩個專業一直是民主派支持者大本營。由於這些專業人士不成比例地移民，這些行業將缺乏訓練有素和經驗豐富的人才。教育界已表示，新學年招聘教師遇到困難。正正因為這樣，立法會議員鄧飛所說的招大陸學生來港並不合適，因為根本不夠教師。正路是縮班「殺校」、整合資源、汰弱留強，留下辦學較好的學校。他說要擴大招生，只是為了他的幾百個校長同行不要失業而已。招不到教師只會令教育質素每况愈下，別讓界別利益凌駕一切。

移民潮改變了家庭關係。一些年輕夫婦選擇移居海外，冀為孩子提供更好的成長環境、教育和未來。事實上，60%的BNO簽證持有者有孩子，當中91%人的孩子為4至15歲。他們願意放棄香港的高薪工作，到另一個地方重新開始。有些人不情願地離開了父母和祖父母，老一輩不打算在外國生活，面對家人離去，更需社會政策來滿足他們的健康、社會和護理需求。

香港政府似乎認為，用大陸移民補充香港將解決所有問題。例如，香港警察現已放寬了投考限制，可僱用非本地人，消費券也發放給未有永久居留權的居民，預計會推出更多類似政策，吸引非本地人來港填補人口缺口。群體之間的衝突未知是否會加劇，身分認同和凝聚社會各群體，是未來一大挑戰。

參考資料：

．Wong Siu-lun (1992). Emigration and Stability in Hong Kong. Asian Survey, 32(10): 918-933.

．Ronald Skeldon (1990). Emigration and the Future of Hong Kong. Pacific Affairs, 63(4): 500-523.

作者是香港大學經管學院講師

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[阮穎嫻]