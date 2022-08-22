鄭立：請關注及幫助電閘意外受害者

直至近年，香港人這方面的信心漸漸瓦解，從城大陳大河綜合會堂塌天花事件，去到今年的舞台意外，以及最近的母嬰健康院電閘壓死保安員意外，香港像是回復至以前公屋會有人掉東西落街的時代那樣人人自危的地方，在任何你意想不到的地方、看起來很平凡安全的工作，都可以有致命的橫禍。

同類的意外，社會關注程度卻是有很大分別。舞台意外成為城中熱話，連政府都高調表達要嚴正處理，對家人回港隔離檢疫安排都有寬免。相對而言，這一次電閘意外身亡的保安，政府雖也說要調查，但整體所得到的關注就少得多。

電閘意外有一個尷尬的地方，那就是如果不是電閘故障，保安不需要用人手去開關閘，而開關鐵閘並不是她職能的責任，所以她是做了自己職能以外的事情，才導致自己成為受害者。從這個邏輯看，那恐怕又一次不會有任何人需要負責任。

我們可以想像，事主作為在低薪的勞動工作下掙扎求存、家境因需要照顧長輩而艱苦，而且工作沒有保障的草根，她大概只能像香港大部分底層市民一樣，為了保住生計，總是不拒絕不屬自己職能範圍的工作。諷刺地，基層因為願意擔負多於其職能的責任，而成為受害者。

我想，這件事大概不用一星期，就會被公眾遺忘，很快就會有下一個意外或壞事，吸引大眾的注意力。所以，我想趁大家還記得這事情時，考慮一下以我們之前對舞台意外的關注，投放於這個我們連名字都未必記得的女保安及其家屬身上。如果能夠像之前給予舞台事件家屬同樣多的關注與關懷，讓有能力的人去給他們一點援助，特別是經濟上的援助——錢很重要，窮人更需要它。

如果有錢的人、有權力的人皆無動於中，然後記憶力短暫的大眾又不再關注，這個悲劇會變得更悲慘。當然，我預期了這個結果。

作者是專欄作家

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[鄭立]