柳金財：柬埔寨詐騙案頻傳 突顯台灣多重治理困境

台灣藍綠政黨政治互動，因意識形態差異及兩岸路線分歧，致跨境詐騙案的處理更加治絲益棼，徒增防制犯罪困境。柬埔寨政府為促進其經濟發展及增長財政稅收，一度採取開放賭場政策，將西港區域打造成「賭博特區」，此為當地社會秩序混亂的根源。源自當地政府治理行為的異化及扭曲，致政商利益集團、詐騙集團、色情行業及黑幫社會組織掛鈎，各種危害人身自由權之暴力橫行。台灣的民眾因跨境人口販運及人蛇集團詐騙引發犯罪行為，突顯其多重治理困境及局限。

防制跨境詐騙 流於意識形態爭論

首先，台灣社會對柬埔寨詐騙案的處置，過度流於「抗中」及「親中」意識形態爭論。藍綠政治聯盟對民眾涉及詐騙案，氾濫橫行難以處理，彼此相互指摘。民進黨因採取「抗中保台」路線，指控及「甩鍋」歸咎於中國大陸的「一帶一路」全球治理、對東南亞國家施以經濟掠奪，批判中國大陸投資客在當地興建大批房地產、飯店、開設賭場及相關特種行業，惡化貧富差距、物價上漲及價值觀極大偏差，衍生社會衝突及犯罪率增加，包括房地產及投資、賭場糾紛產生暴力討債、綁架案時有所聞，突顯轉型社會淪為斷裂且罪惡城市。

至於國民黨則質疑民進黨採取「聯美抗中」戰略及實施「新南向政策」，隨兩岸關係惡化，亦波及台灣與東南亞國家實質關係發展。民進黨當局否認「九二共識」，缺乏與大陸實施兩岸司法互助協議及與東盟諸國間罪犯遣返協議之履行 ，致受害民眾長期滯留海外，政府既無法保護公民人身自由及維護合法正當權益，也無法執行司法公權力。無論是民進黨質疑「一帶一路」戰略影響，或國民黨批評民進黨當局因「抗中保台」路線及實施「新南向政策」衝擊所致，皆缺乏對此社會議題的深刻反思。

其次，台灣欠缺處理跨境人口販運、詐騙治理能力及合作伙伴關係。隨中國大陸經濟崛起，其民眾成為犯罪詐騙集團吸納和加害的對象；但因新冠疫情衝擊，大陸政府採取封閉式管理及「動態清零」政策，限制出境下導致詐騙犯罪集團從鎖定的對象多傾向中國大陸民眾、講華語的華人，轉向吸納台灣民眾。台灣青年因在台工作機會驟減，受騙前往卻無法順遂回台，民眾批判台灣政府欠缺治理能力。

不僅如此，甚至有若干地方政府官員涉及人力仲介非法輸入勞工，涉案的苗栗縣政府官員亦引發社會渲染大波。苗栗縣勞工及青年發展處副處長涂榮輝，涉包庇人口販運仲介而遭收押。更有外國籍學生因實習工作工時長、薪資低，甚至過勞昏倒，彰化地方檢察署進入學校搜查，帶回多名校方人員、人力派遣公司職員，依照《人口販運防制法》等罪偵辦。該違規的人力公司，於其他縣市亦有多次違規紀錄，僅苗栗縣政府未開罰，檢方懷疑涂包庇涉犯《貪污治罪條例》。此事突顯地方官員與企業涉及不當利益謀取，其黑社會化、利益化結構，使問題更為複雜。

民進黨政府欠有效中央應對策略

諷刺是，據報許多受害者家屬透過有黑道幫派背景的竹聯幫，及中華統一促進黨總裁張安樂協助救援。民進黨政府無法與柬埔寨政府透過司法互助合作協議處理，反而民眾需要「自力救濟」尋求幫派協助；同時亦無法透過兩岸司法互助協議，與大陸當局針對跨域共同打擊境外犯罪。且隨兩岸關係惡化及螺旋敵意上升，致台灣更無法與大陸及柬埔寨對話、協商，難以透過兩岸與國際司法互助共同打擊犯罪、救援受害者。

復次，由民進黨執政的中央層級政府欠缺有效妥善因應策略。柬埔寨詐騙案頻傳，其詐騙手法皆以「高薪、免宿招待」等手法引誘民眾，對象多為社會相對弱勢者，台灣各地方政府紛紛自主採取相應措施，避免轄區居民被騙至柬埔寨。例如同屬民進黨籍的台南市長黃偉哲，統籌協調市警局、教育局、觀光旅遊局，宣示啟動全方位攔阻海外求職詐騙，祭出旅行社業者如發現可疑對象買機票、辦護照，協助過濾並向警方通報而能及時攔阻可疑對象出境，「救一個就獎勵2萬元（新台幣）」措施。

見行政與立法機構對立衝突

再者，詐騙案防制突顯台灣行政機構與立法機構的對立衝突。因民進黨政府治理詐騙犯罪之局限，針對「人蛇集團」假借高薪條件，誘惑及強迫民眾從事非法行為，國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷3人赴柬埔寨救援當地受詐台人，並帶回一名被害男子返台；然當下飛機即遇到航警局限制，警政署宣稱「調查遭阻撓，深感遺憾」。民進黨籍的行政院長蘇貞昌則批判國民黨立委藉此機會炒作、「作秀」。

當民進黨政府無法透過正常管道有效解決柬埔寨詐騙案，卻高分貝指控在野國民黨立法委員不應主動到柬國救援，甚至暗喻或指摘其在柬國得到中國大陸的協助。民眾受騙往海外參與非法行為，國民黨籍的前行政院長張善政批評「是因為台灣沒有給他們好的工作機會」；而蘇貞昌則回應，受害的國家、人民很多，與幫派及人蛇集團違法行為有關。

兩岸需建構合作機制

台亦應與東南亞協商

最後，民進黨政府批評這與中國大陸推動「一帶一路」戰略有關，造成柬埔寨當地發展暴起暴落，成為犯罪淵藪，許多賭博集團，種種非法機構如色情行業、詐騙集團相互勾結，台灣民眾因內部幫派和海外犯罪集團「內外接應」而被騙成為受害者。這些由不當政商關係，及黑道、幫派、人蛇集團、詐騙集團構成的犯罪網絡，所涉及人口販運和詐騙防制，已成為極重要的全球化人權議題。兩岸當局應盡速重啟對話協商機制，建構共同打擊人口販運及詐騙罪行的合作伙伴協力關係，確保打擊與防制人口販運及詐騙的資訊與情報，能夠有效地共享。台灣亦應積極與東南亞多國簽訂共同打擊人口販運犯罪、詐騙案的備忘錄或協議。

毋庸置疑，教育社會大眾積極正視及了解人口販運罪行和詐騙的多樣性與變化，及其罪行所隱含的殘酷、悲慘、暴力、非人道、迫害、壓制、剝削及嚴重性，實在刻不容緩。同時，也要矯治人口販運及詐騙案中，令被害人變為加害人的「斯德哥爾摩症候群」心理現象，積極鼓勵與宣導人口販運及詐騙犯罪被害人勇於報案，打擊罪犯社會網絡，方能「標本兼治」。

作者是台灣佛光大學公共事務學系副教授

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[柳金財]