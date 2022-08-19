張樂芹：緩解跨代貧窮 需要創新思維

少數族裔跨代貧窮 不單源於語文問題

根據政府的《2016年香港少數族裔人士貧窮情况報告》資料，少數族裔多透過就業自力更生，但當中仍有64.7%貧窮人口來自在職住戶， 加上其族群家庭明顯較大，多居於4人及以上住戶，這亦加重了他們的經濟負擔。在職住戶難以安排時間進修及尋找較佳工作，較難脫貧，對其家庭成員的成長亦有影響，這加劇了少數族裔跨代貧窮問題。

筆者最近進行一項關於少數族裔就業能力的研究，訪問了數名少數族裔大學生，他們都不約而同地說，語文障礙是影響他們未來就業的關鍵。而根據平機會於2020年發表的研究報告，發現近50%少數族裔學生從未或很少與香港華裔人士交往。

背後深入的成因為何，我們正努力蒐集數據及展開訪問，希望了解更多，不過這個數字就絕對是一個警號，讓我們重新注視社會上這個群體的需要，而不是單單歸咎於語文問題。

居住環境與跨代貧窮

今年的炎炎夏日，氣溫動不動就超過攝氏35度，這對劏房住戶來說非常難受。而對於學生，在這樣的環境下成長及學習，對其學習效能的影響亦甚大。

劏房的問題，並非一時三刻可以解決，但我們能否於學校及社區裏提供延伸的生活空間，讓不同居住環境的學生都可以有一個相對舒適的學習地方，而不需要困在狹窄的空間裏面，則是社區組織可以着手處理的事情。

連續兩年多的疫情，固然加劇了香港的跨代貧窮問題，但綜觀歷屆政府在貧窮議題上所作的努力，要有效緩解民生憂難，在整體的社福發展策略上還需要更多規劃；而更重要的是我們需要改變思維，嘗試以不同視角去處理跨代貧窮這個課題。

提升志向信心 或比福利補貼更有效

在今年7月的時候，新加坡國家福利理事會（National Council of Social Service）發布更新版的「社會服務領域策略重點」（Social Service Sector Strategic Thrusts，簡稱4ST），當中的四大策略包括：（1）賦予個人、家庭和社區權力並使他們融入其中；（2）有效和有影響力的社會目的實體（social purpose entities）；（3）關愛、協作和有影響力的社會服務生態環境（social service ecosystem）；（4）着眼未來的社會服務部門。

過去多年來，我們都習慣將貧窮人口定型為「被幫助」的一群。而事實上，如何讓他們提升其志向，讓他們有更大的使命感，甚至讓他們有信心、能力成為幫助別人的一群，可能比起提供社會福利補貼，能夠更有效緩解跨代貧窮的問題。

作者是亞太區青年發展基金執行總監

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[張樂芹]