鄧淑明：培養空間智慧人才 推動智慧城市發展

如果以此衡量本港的教育，答案會令人非常焦慮。今天，全球許多城市一如香港正邁向智慧城市發展，那智慧城市之所以智慧，精粹是什麼？是海量的數據。

各種連結網絡的智能裝置，從手機到家電、心臟起搏器和監控系統等，透過傳感器結成一個個物聯網。這些設備的目標主要都是收集流動數據，例如振動（如步數、人流、車流）、溫度、光暗等。這些數據有個特點，就是大多與空間位置相關，包括上天（大氣層、人造衛星）、下地（山川、大廈、地下喉管）、入海（鹽度、一氧化碳值）。

而這些連接互聯網的智能裝置在全球正爆發式增長——據全球流動通訊系統協會（GSMA）的統計，在2021年全球可上網手機用戶數量有42億，超過地球一半人口；更有研究指去年全球有460億個傳感器，比2016年增加兩倍，到2030年可達1250億個。

智慧城市海量數據 需GIS整理分析

面對智能裝置所收集到的海量數據，我們需要高效的工具去整理和分析，以作全面和實時的決策，這非地理資訊系統（GIS）莫屬。它更可以把分析結果透過圖像顯示，方便與不同受眾溝通及分享。可以說，GIS是結合空間地理知識、統計、數學算式和模型的工具。

在香港，GIS的應用相當廣泛，從出行（港鐵走線、運輸署的智能道路網）、房屋與都市更新（公共屋邨位置和面向、市區重建局更新舊區）、天災防禦與救援（聯合運作平台連繫多個部門防洪）。此外，為消防車尋找最佳路線趕赴現場、為垃圾車設計行走路線減少與市民接觸、協助環境保護署調查污染投訴、互動地圖儀表板向巿民公布新冠疫情資訊，以至協助污水檢測和執行圍封強檢等。

空間數據成新經濟火車頭

另一方面，空間位置數據亦成為驅動新經濟的火車頭。

被評為「地理空間就緒」（geospatial readiness）程度全球亞軍的英國，早前公布官方關於空間數據市場潛力的研究，指私營企業如零售、物流、出行等已廣泛運用這些數據，每年可釋放的經濟價值達110億英鎊（約1040億港元）。可以說，空間數據既能提升城市管理水平，也同時創造不少就業機會，更引領未來包括無人駕駛的推展。

香港地理科學生減 令人深感不安

回到上面提到的教育問題。令我深感不安的是，文憑試地理科的學生人數逐年減少，而當局並未察覺這如何影響香港智慧城市的發展，因此未有正視問題。

根據考評局過去10年的文憑試考生統計，與2012年相比，2021年地理科考生人數下跌了41%（同期文憑試整體報考人數減少28%）。於2021年該科僅佔考生總數的15%，反映愈來愈少學生具備地理空間思維和認知，這絕非香港之福。

外國許多地方已發現地理空間智慧的重要，着力提升年輕人這方面的素質。在英國，修習中等教育普通證書（GCSE）地理科的高中學生人數，由2010年近17萬，急升到2019年超過25萬，幾乎是該年級學生總數的一半，10年間增幅近五成。在歐洲，包括德國、瑞士，以及澳洲、美國和加拿大等地，GIS亦早已納入STEM（科學、科技、工程、數學）教育中，透過跨學科課程提升年輕人的空間知識和多元智能。

雖然如此，具有地理空間專業知識的人才仍然不足。英國地理空間公署（Geospatial Commission）的報告指出，不論是數據科學能力的技術型，抑或市務營銷方面，市場都出現人才荒。

香港亦面對同樣情况，要到大學階段，本港學生才可正式接觸地理空間數據學科，而且受眾有限。隨着一站式數據「超級市場」——「空間數據共享平台」（CSDI）即將全面投入服務，預計人才會更趨緊絀。

期望STEAM教育納入GIS 擴大人才庫

要解決問題，需從教育入手。此所以我在8年前開始向本地年輕人推廣GIS，鼓勵他們以此軟件結合社會情况，尋找切實的解決辦法。名為「Map in Learning」的計劃自2015年起，讓全港中小學生免費使用專業的GIS軟件「ArcGIS Online」，至今年已經有220多間學校參與、1700多名學生和教師接受過培訓。我們又從2017年開始舉辦一年一度的「Esri青年學人大獎」，鼓勵大專生分析自選課題；今年更會成立全港首間GIS學院來匯聚和培養人才。

但要迎接智慧城市發展的挑戰、積極拓展新經濟，我們需要更多擅長數據分析和具地理空間認知的人才。因此我衷心期望當局亦能將GIS加入STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學）教育中，豐富年輕人的解決問題能力，擴大本地的智慧人才庫，為共同建設一個先進的智慧城市而努力。

作者是港大工程學院計算機科學系、社會科學學院地理系及建築學院客席教授，智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長

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[鄧淑明]