曾志豪：柬埔寨詐騙案 誰要負責？

Nikkei Asia及The Diplomat探討的角度,令香港市民膽戰心驚,生怕隨時如保安局長鄧炳強所言的「挑撥仇恨」——「一帶一路」政策在南亞地區衍生不少經濟社會問題,包括今天最大焦點柬埔寨。

「一帶一路」令大量中國資金湧入柬埔寨的西哈努克港,該地由2013年時本來只有8萬中國人,去到2019年已經急增至25萬!中國資金來到柬埔寨,大力發展賭博事業,令這個港口小城定位為「小澳門」、「小拉斯維加斯」,賭博事業也帶來許多犯罪相關活動。到2019年,柬埔寨叫停了當地的賭博事業,這個城鎮迅速由賭博經濟變成詐騙牟利的犯罪事業地方。由於當地的資金來源以至詐騙對象都與中國有關,所以需要大量懂華語的「人才」,中國內地、台灣人都成為重點誘騙的對象。

Nikkei Asia於8月10日發布的長篇調查報道——「Road to nowhere: China's Belt and Road Initiative at tipping poin」,認為中國的「一帶一路」政策破壞了巴基斯坦、斯里蘭卡的經濟,帶來債務危機。

柬埔寨西哈努克港,因為「一帶一路」政策而迅速轉變了城市面貌,當地居民搬走,只剩各種賭場和中餐館;但當疫情爆發,線上博彩業務被禁,中國力量退出,西哈努克港變成無人居住的鬼城。

當然,從中國官方的文章,只會看到「一帶一路」政策如何惠及當地。

為何入境處到近日才發布信息?

另外,香港入境處表示,由今年1月至今,處方的「協助在外香港居民小組」共接獲17名港人家屬求助,指其家人懷疑在泰國、緬甸、柬埔寨或老撾失蹤。據該小組了解,其中12名港人已安全離開當地。換言之,仍有5名港人生死未卜,入境處會如何跟進?

第二,明明今年1月至今有雙位數的港人家屬求助,為何入境處要到近日才發布這些信息?入境處如果早作分析,或許便能知道柬埔寨南亞詐騙案已傳到香港,及早警告,而不是等到傳媒紛紛爆料時,才向外發布「其實一早就知」。警方的facebook專頁亦只在上月發布有關外地詐騙集團事件的影片,力度明顯與案件的嚴重性不合比例。

香港政府應該與中央政府合作解救,畢竟這是兌現「背靠強大祖國後盾」的時刻,比起拍什麼「叫我長官」、「世界上只有一個爸爸」的短片更實際。

作者是傳媒工作者

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[曾志豪]