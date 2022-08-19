周永新：「包容共濟、求同存異」的區議會

筆者暫且離開「移民潮」的討論，返回本欄所要關注的，也就是港人的生活。對港人的生活，在慶祝香港回歸25周年大會上，國家主席習近平講話中有這樣的期望：「希望全體香港同胞大力弘揚以愛國愛港為核心、同『一國兩制』方針相適應的主流價值，繼續發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢贏的優良傳統，共同創造更加美好的生活。」這樣，港人應如何在「一國兩制」和「愛國者治港」的基礎上，發揮傳統以來的優點，並且為未來創造更加美好的生活？

筆者在未來幾篇文章，將就港人創造更加美好生活方面，提出一些自己的意見；也希望這些意見，對今年10月發表的施政報告，能有參考作用。現在先來看區議會的重組。

區議會於1982年成立，至今剛好40年，本應大事慶祝，奈何政府和民間組織都不願多提，還認為區議會的前途需要來個大檢討。為什麼這樣？兩年前，《港區國安法》通過，超過一半區議會議員由於種種不同原因相繼離職，好幾個區議會到今天只剩下幾個議員，形同癱瘓。去年，筆者曾建議政府與其讓區議會半生不死，不如早作決定，或廢掉，或改組，不能讓事情拖拖拉拉，浪費政府的人力和物力之餘，更令市民覺得，香港已沒有地方行政。

區議會沒有達到成立時目的

不過筆者想深一層，其實早在大批區議員離職之前，區議會的運作已出現問題。首先，是關於區議會的成立目的。按照政府解釋，「政府由1982年起實施地區行政計劃……旨在更有效地協調當局在地區層面上所提供的服務及設施，以確保政府對地區的問題及需要，作出回應，並鼓勵市民參與區內的事務」（見民政事務總署網頁）。這樣，區議會有沒有達到政府期望的目的？

從區議會近年的表現，筆者發覺，區議會出現了以下幾個亂子。

區議會運作愈來愈「政治化」

（1）區議會關注的既是地區事務，居民自然期望所選出的區議員都與當區有密切關係。區議會最初兩三屆，當選議員大多是當區居民，或在該區工作的人士，例如教師和社工。但到了上世紀90年代，政黨紛紛成立，區議會的候選人多由政黨提名，不少事前並沒有參與當區事務（俗稱空降）；就算他們日後當選，對當選地區是否有感情，居民多有懷疑。居民也覺得，當選區議員代表的，很多時都是所屬政黨的主張，而非他們的需要。

（2）近年區議會的表現，看在市民眼裏，實在「太政治化」了！一向以來，區議員大致上可分建制派和非建制派兩個陣營，自稱獨立的只佔少數。在區議會的討論事項上，除了一些居民都認為政府做得不好的項目，否則建制和非建制派議員都會自行歸邊，未討論已知投票結果。換言之，政府從區議會得知的常常是政黨意見，不一定是區內居民的反應和感受。這樣，區議會怎能達到改善區內設施和服務的目的？

（3）近年來區議會的討論，也愈來愈與區內事務沒有直接關係。區議會的職能是向政府提供意見，但除區內的服務和設施外，區議員還可討論「影響有關的地方行政區內的人的福利的事宜」（見民政事務總署網頁）。什麼是影響區內居民福利的事宜？由於沒有清晰定義，於是只要對區內居民福利有影響的，無論是政制改革、引入消費稅、削減綜援金額，只要有區議員提出加入議程，或由政府提出交給區議會討論，項目都可放入議程之內。回歸以來，區議會關注的全港議題愈來愈多，區內事務變得不重要。

綜合以上分析，可見區議會若要重新整合，必須首先解決以下幾件事：一、區議會的議事範圍應否限於區內事務？如果涉及的是全港市民福祉，是否只可由政府提出？二、區議員反映的是區內居民意見或是所屬政黨意見？兩者很多時候並沒有分別，但區議員應該明白，他們首要任務是反映區內居民的意見，否則區議會便失去本身的獨特作用；三、區議員應否與該區有密切聯繫？一如功能組別選出來的議員，總要與該功能組別過往有接觸。

「442」重組區議會議席分配

基於以上3點，筆者建議重整後的區議會，議席的分佈如下——

18區的區議員數目大致與上屆相若，或按照人口變化稍作調整。區議員中，四成由當區居民直接選舉產生；因直選議席數目減少，每個直選區議員的選民人數相對增加。另外四成區議員由新設的選舉委員會產生；選舉委員會的成員，由區內的分區委員會、撲滅罪行委員會、防火委員會等委員組成。這些選舉委員會成員熟悉區內事務，可確保居民意見得到反映。餘下兩成，由政府委任，可補充上述兩種途徑選出的區議員的不足。

有些細節，還待深入探討，例如選舉委員會的任期如何配合區議員任期、地區專員的職責及與區議會的關係等。以上構思，筆者認為可達到以下目的。

消除區議會不再有直選的疑慮

（1）地區居民仍可直接選舉區議員，政黨也有機會派員參與直選，消除一些講法認為隨着「完善選舉制度」落實後，區議會不再有直選議席。或許有政黨認為，現在建議的直選議席所佔比例減少，是民主的倒退；但區議會的作用是反映居民對地區行政的意見，不是全部由直選產生才是最好方案。

（2）筆者所以建議成立區議會的選舉委員會及保留委任區議員，一來可以把分區委員會等地方行政架構納入區議會之內，也是為了落實習近平主席講的：「香港居民，不管從事什麼職業、信奉什麼理念……都是建設香港的積極力量，都可以出一份力、作一份貢獻。」

（3）這樣的區議會組合，是要考驗港人和衷共濟的決心，也是要避免過往但求一方壓倒另一方以致兩敗俱傷的局面。除了要擴大不同背景市民參與地區事務外，更重要是減低區議會過分「政治化」的氛圍。

香港要開創新一頁，地方行政能夠重回正軌，首先就要踏出「包容共濟、求同存異」的第一步。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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