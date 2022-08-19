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呂大樂

筆陣

筆陣：清潔社區的真正考驗 ／文：呂大樂

【明報文章】有關的政府官員早已一而再、再而三地聲稱這絕對不是「做騷」，而且也不會只是一次過的短期動員，而是下定決心誓要清除後巷垃圾、解決鼠患、搞好市容、消除衛生黑點、清潔香港！

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