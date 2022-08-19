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2022年8月19日星期五
呂大樂
筆陣
筆陣：清潔社區的真正考驗 ／文：呂大樂
聞風筆動：民建聯9月訪東南亞 或了解誘騙禁錮案 ／文：李先知
周永新：「包容共濟、求同存異」的區議會
曾志豪：柬埔寨詐騙案 誰要負責？
鄧淑明：培養空間智慧人才 推動智慧城市發展
張樂芹：緩解跨代貧窮 需要創新思維
筆陣：清潔社區的真正考驗 ／文：呂大樂
【明報文章】有關的政府官員早已一而再、再而三地聲稱這絕對不是「做騷」，而且也不會只是一次過的短期動員，而是下定決心誓要清除後巷垃圾、解決鼠患、搞好市容、消除衛生黑點、清潔香港！
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筆陣：清潔社區的真正考驗 ／文：呂大樂
聞風筆動：民建聯9月訪東南亞 或了解誘騙禁錮案 ／文：李先知
周永新：「包容共濟、求同存異」的區議會
曾志豪：柬埔寨詐騙案 誰要負責？
鄧淑明：培養空間智慧人才 推動智慧城市發展
張樂芹：緩解跨代貧窮 需要創新思維
聞風筆動：民建聯9月訪東南亞 或了解誘騙禁錮案 ／文：李先知
周永新：「包容共濟、求同存異」的區議會
曾志豪：柬埔寨詐騙案 誰要負責？
鄧淑明：培養空間智慧人才 推動智慧城市發展
張樂芹：緩解跨代貧窮 需要創新思維
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