吳永輝：香港要推動2050策略規劃安民心 穩發展

上屆政府大陣仗搞「土地大辯論」，然後在土地供應專責小組公布報告前，搶先宣布擴大的1700公頃「明日大嶼」，供70萬至110萬人居住；但海都未填，北部都會區就先橫空出世，據當時特首林鄭月娥所講，北部都會區總容納人口為250萬。

首先，香港何來人口住滿政府兩個計劃的最多360萬人容量？人口不足時，如何調整發展規模？筆者在專業群組的戲言是，參與的規劃師每個人都要「生一隊足球隊」出來，更何况還有移民問題；其次，民主黨已經公開對政府相關財政預算及支出能否善用金錢，表示關注；第三，香港的創科中心——南面數碼港、東面科學園，現加一個北部創科區，三地交通不通，除了明星級的馬雲等可以用直升機一日走三地之外，筆者雖是從事智慧城市工作，對這樣不便的三地通勤，亦真是無解。

筆者指出問題所在，但不是反對北部都會區，10多年前為公共專業聯盟執筆及繪圖製作《重構城市佈局——副都市中心發展策略與全國高鐵香港段規劃》方案，該方案推動高鐵錦上路站及倡議香港建設第二個副都市中心。在土地大辯論諮詢時，筆者亦提交《土地供應政策研究報告——要推動副都市中心、及香港2050策略規劃》，提出北區禁區發展是四大土地供應來源的其一可能。

過度集中維港兩岸發展

建「副都市中心」是出路

香港過度集中於維港兩岸發展，具體影響民生的，便是南北交通問題及市中心土地樓房供應，這是規劃問題。每天由北往南上班的市民，無論經東線或西線，都會感覺到經濟改善，但漸漸交通又擠塞起來。

興建「副都市中心」是一個出路，至於名稱是否叫「北部都會區」，反沒什麼所謂，因為香港的核心金融基建、國際級服務中心、終審法院，都只會在舊的維港都會中心，除非特首、立法會搬去北部辦公，那就確立北部中心了。

城市規劃是科學、政治、經濟、基建的綜合專業。而基於這些要素，推動2050策略規劃，是有重大而急切的危機需要。

科學上，除了人口問題，香港最大危機是全球暖化，低地當遇上風災，易發生海水倒灌，變成不宜人居；年前有關注全球暖化的環保組織甚至指會水浸中環，引來傳媒報道。科學上該說法是有些誇大，但因各國約束全球暖化無力，規劃上確有急切性。

經濟上，香港面臨嚴重挑戰，一是地緣政治不穩，二是城市與城市之間的競爭。高速鐵路既打開了城市互聯，但是亦促成競爭；地緣政治則帶來更大的經濟競爭，以及經濟結構快速改變的問題。第三是相互競爭的城市如新加坡已經推出「2040規劃」，深圳亦已着手《深圳2050城市發展策略研究》規劃，香港要趕上他們，準備好競爭。

規劃宜兼對外對內政治角度

政治上，規劃涉及資源分配調動，按規劃學理便牽涉政治，2050策略規劃宜有對外及對內的政治角度。

首先，百多年以來，香港對中國內地具有開放口岸的定位及對全局的重要性，亦有必須向國際開放的特殊性和依賴性。其次，雖然本港賣地規劃本來已跨越2047年，但具體的2050年規劃，仍然是有跨越2047年的意涵。再者，可以預期區域內的政治、經濟、產業波動變數大，甚至是超過以往幾十年的動盪，因此要建立不同的發展和挑戰模式預判，建設有彈性、城市韌性（urban resilience；註）的規劃。這很可能涉及大量的投資承擔，例如遷徙低窪土地居民及恩恤收購一些產業；亦涉及有承擔的重要政令決策，例如開放國際通航，回復百年以來香港國際通商口岸的角色。

對內而言，規劃當然是內部政治。區議會地區撥款建設避雨亭、小型公園是地區政治。由於仍未落實《基本法》所承諾的普選，所以政府多年來透過諮詢政治，與市民建立共識；然而在具爭議的土地問題上，原本經過上屆政府建立共識的收回部分粉嶺高爾夫球場土地，卻於近日行政會議召集人葉劉淑儀看似失言下，變成「似未定案」。

特首成敗 在於民心

民無信不立，不要說更敏感的民主政制、人權保障、新聞自由了，政府派人去機場離境大堂做做民調，了解為什麼這麼多人移民令人口減少、為什麼有些人覺得要「避難」、怎樣令人才留在香港，這些就是政治。

特首成敗，在於民心，在於令市民安心、放心。港英政府在上世紀80年代因信心危機推出的玫瑰園計劃，便是前車。

香港有沒有危機，大家心知肚明。筆者深信只有直面問題，才能尋求解決方法。

註：「城市韌性」是近年一個規劃分支，一般指針對天然災害的韌性及復蘇能力，亦有針對個別城市特殊環境波動而作的規劃調整改變。

作者是民主黨發展政策發言人、城市規劃師

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[吳永輝]