陳帆川：社交媒體愈看愈偏激？原來不及它

史丹福大學、賓夕法尼亞大學和微軟研究院一組研究人員，從2016到2019年，每月追蹤數萬名美國人看電視的習慣。研究員指出，另一項研究已經發現，社交媒體導致政治兩極化的說法言過其實，影響力並未遍及大多數人口，而電視頻道才是美國人的主要新聞來源，因此展開研究。

美國研究：電視推動兩極化 比社媒更厲害

如果受訪者長期只看親民主黨或親共和黨的頻道，沒有轉台，代表他們看電視的習慣出現極化。研究結果顯示，約17%美國人在看電視習慣上呈現政治兩極化，比起看網上新聞而呈現兩極化的人數高出近4倍。而在2016年美國大選和2018年中期選舉時，分別出現共和黨及民主黨的大規模宣傳攻勢，美國人看電視習慣呈現兩極化的情况達到頂峰，突顯電視和政治的緊密聯繫。

網民被困在社交媒體的「迴音室」內，天天看同一立場的內容，愈看愈遍激，這情况也在電視機上發生，而且更嚴重。立場左傾人士於半年後仍然拒絕在電視上看立場相反的內容，比起拒絕在網上看相反內容的情况高出10倍。同樣問題落在立場右傾人士，電視則比網絡高出4.5倍。簡而言之，很多人在社交媒體上偶爾還看看相反意見，但看電視時則長期不願意轉台。

即使民眾來來去去只願意看「啱嘴形」的數條頻道，尚且叫有選擇，惟研究發現，很多人合意的頻道只得一至兩條，例如看MSNBC為主的人，除了MSNBC和CNN之外什麼都不看；而看Fox News為主的人則更誇張，除了該台之外什麼都不看。反觀網絡讀者，普遍閱覽一系列新聞頻道，「偏吃」情况沒那麼嚴重。

電視愈來愈少人看，或許問題會緩和？恰恰相反。原來不看電視的人，很多都是中間派；至於繼續看電視的人，則愈來愈心儀左傾或右傾頻道，尤以MSNBC和Fox News為首選，意味民眾看電視的習慣愈來愈兩極化。雖然兩極化的人只佔整體看電視人口的少數，但人數上已高於在網絡看新聞的整體人口，影響力巨大。

研究的其中一項結論是，兩極化現象危及美國民主制度。還好香港比起水深火熱的美國，無此憂慮，因為香港的電視台沒有政治兩極化問題，無論在「公仔箱」還是社交媒體，都可能是一個迴音室。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]