陳智傑：媒體「大台」何所指

我並不熟知娛樂行業運作，難以在此說三道四，然而「大台」這名字，確是近年在香港漸漸變為一個負面標籤。約10年前，「大台」大概仍是一個中性的借代詞，大意指規模宏大的電視台或影視製作公司。

公眾人物、商業單位甚至是普羅市民，大多重視在「大台」的上鏡機會，因為「大台」兩字意味了可觀的觀眾人數。網絡世界及社交媒體在10年前已不是新鮮事物，惟「大台」的鏡頭當時仍在香港社會代表了一份公信力及認受感覺。10年前，身邊若有人於「大台」上鏡，多數會惹來不少好奇以至羨慕的目光。

源於佔領運動的「無大台」現象

「大台」兩字在香港社會遭受廣泛批評，要數2014年的佔領運動。在佔領運動前，社會上亦有批評「大台」的聲音，但主要以新聞報道的專業及中立為主。佔領運動的中後期，有示威人士及組織開始以「大台」一詞，批評佔領運動發起人和學生領袖，指他們不能代表民眾。

「無大台」的說法，自佔領運動中後期以來，成為社會運動及公民社會中「政治正確」的論述。大部分舉辦示威遊行活動的組織、知名度較高的政團及政治人物，都力求避免成為人們口中的「大台」。傳統民主派政黨及人物，亦漸漸被年輕左翼及右翼的「後浪」衝擊。

公民社會及網絡輿論漸漸不屑「大台」兩字，加上社交媒體頻道大行其道，大眾廣播媒體的節目亦不時成為網絡鞭撻的目標。新聞報道的專業及中立，固然素來是網絡熱話；劇集及節目內容的新鮮感、拍攝的「穿崩位」、演員演技、歌手歌藝等，都不時被網民歸因於大眾媒體削減預算、待薄藝人、重視短期收益多於專業發展、香港影視行業出現「壟斷」等集體印象。

故此，當香港於2016年出現新的免費電視台時，輿論曾一時寄予厚望。及後香港於2019年爆發史無前例的示威浪潮及街頭衝突，「無大台」的說法，成為當時社會理解示威活動的常識——示威者不受任何政團指揮而自我組織起來。同樣，各個民間「頻道」以社交媒體「直播」香港街頭不同角落，亦讓大眾媒體難以主導社會資訊的發放和流通——這正是「無大台」的現象。

網上網下互相影響 誰是「大台」？

然而，如何界定「大台」媒體，亦是一道有趣的問題。若以收視人數為準則，不少「網紅」及社交媒體頻道的點擊率和追蹤人數，早已不比一眾廣播媒體及報章的收視或讀者人數遜色。

若以媒體或頻道是否只顧牟利、待薄藝人來判斷是否有「大台」作風，亦很容易會自相矛盾：所謂「非大台」的媒體或網絡頻道，不少都是商業營運的——計算成本、呼籲「課金」、收取贊助、直播「帶貨」、部分工作人員薪資偏低等，可謂遍地皆是。

若以節目題材界定何謂媒體「大台」，亦存有很大的灰色地帶。誠然，大眾媒體要考慮收視率和大多數受眾的口味，未必能顧及社會上的「小眾」聲音，這亦是不少「網台」或民間媒體頻道的「賣點」。

不過，大眾媒體如今亦很留意社交媒體上的「熱話」、直播片段、廣傳的影片，以至是人情味的故事、「小眾」社群生活等。大眾媒體也會開設社交頻道，嘗試與網絡輿情「同步」，吸引社會上不同「小眾」群體。大眾媒體的一些節目和劇集，亦不時於網絡世界引起討論。在「網上網下」互相影響的格局下，誰是媒體「大台」？

「大台」反映公眾對媒體期望

近年輿論對「大台」兩字的批評及各式各樣的負面標籤，變相反映了批評者對香港媒體的殷切期望：不偏不倚、挑戰權貴、為民喉舌的新聞專業精神；創新、高質、能夠代表香港的劇集和影視節目；以至是一個能夠培育香港樂壇影壇新星、善待表演者的娛樂工業。多重美好的期許，一旦反覆失落，「大台」兩字便恰好能夠表達滿腔的失望和憤慨。

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳智傑]