李宇陽：通外關定通內關 是一道選擇題

對此，筆者預判經歷完今年下半年國家及香港的幾件大事後，今年尾至明年初，兩地在「精準防疫」的前提下，隔離檢疫安排應會繼續調整。

香港先「通外」遠比「通內」重要

當前種種數據已經表明，長期實行嚴格防疫檢疫安排，與外圍世界脫鈎，經濟下滑、人才流失已嚴重威脅香港國際金融中心地位，尤其是香港作為一個外向型經濟體，這是港府無法承受的代價。因應香港的城市功能定位，無論對自身還是對國家而言，現時在比較之後，先通外關的重要性要遠大於通內關，當然這不代表通內關的計劃會被擱置。

隔離檢疫安排一日都嫌多，但關於通內關這個議題，有必要搞清楚一點、明白一個事實，即一直以來，香港與內地均沒有實施所謂完全意義上的封關，兩地仍有往來，「恢復通關」本身就是一個假命題，應該是恢復如常通關，恢復到疫情爆發前的狀態。

現時兩地人員仍可以繼續行走兩地，只不過須配合隔離檢疫等一系列要求；再加上兩地手段標準不一，令部分游走於兩地或與內地有聯繫的人——既包括事業聯繫如內地港人團體，又包括親屬聯繫如來港求學工作的港漂等，出現抗疫疲勞，希望盡早恢復到疫情前的狀態。但事實上關於這一議題，因應香港城市定位、部分行業性質，香港的呼聲遠大於內地，而有上述聯繫的群體呼聲亦遠大於香港本地群體。

自疫情爆發以來，筆者一樣有近3年沒有返鄉下，思念家鄉味道，希望可以盡早恢復兩地如常通關。本人亦知道港府在這一議題上不是不作為，而是做了很多，惟仍然敗於諸多政治及現實因素，以致很多人在此議題上開始陷入「塔西佗陷阱」。但有些時候我們必須明白，如為大局着想，暫時放一放下自己的個人需求，靜靜等待時機到來，政策轉變是不得不面對及接受的一個現實。

一直以來筆者堅信，香港與內地恢復如常通關的主動性及話語權不在香港一方，而在於內地當局。儘管都是在「動態清零」的指導思想下，但由始至終兩地實際呈現的防疫抗疫路線並不同軌，就像兩條平行線不會交集一樣，很難找到一個雙方均可滿意接受的通關條件；更何况城際競爭、中央與地方關係的複雜性亦牽扯其中。惟我相信內地當局未來的防疫抗疫政策，因應疫情態勢再做進一步的方向及手段調整後，正如「第九版方案」的改變，也許恢復兩地如常通關的這個話題，會有實質突破進展。可能這一日不會很遙遠，或許就在二十大之後。

香港逐步對外開放

可成國家「試驗田」

香港與內地恢復如常通關這個問題，早晚會得到解決，但當前階段，在全世界大部分國家均已開放邊境的現實情况下，假如整個中國沒有任何一個與世界正常對接的窗口，沒有一個可讓外來人員進入的跳板，這樣的話，對國家整體利益的損害、對國家大局的弊端會更大。在某種程度上，香港對外開放、逐步恢復與國際通關的做法路徑，既是服務國家整體利益，亦是國家未來調整防疫抗疫政策可以參考的一塊「試驗田」。香港的角色重要，使命重大。

國家主席已經表態

港府毋須畏首畏尾

背靠祖國、聯通世界，這是香港得天獨厚的顯著優勢；惟如果僅僅是背靠祖國，卻與世界脫鈎，無法聯通世界，又如何保住國家主席習近平提到的香港獨特地位和優勢？習主席在七一重要講話中強調：「中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫。」

既然國家最高領導人在新一屆政府就職典禮上已經表態，港府毋須再畏首畏尾，糾結猶豫通內關或通外關、或兩者同時通的問題。用傳媒的話說，今年11月既然是一條死線，最後這3個月港府必須取捨。聯通世界，保住國際金融中心地位的重要性，是香港在「後疫情時代」下堅守「一國兩制」的應有之義。

作者是香港青年時事評論員協會成員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[李宇陽]