葛鴻雲、譚漢強：5國企退美市 不足為奇

海外金融市場非天堂

中國企業自青島啤酒1993年在港上市始，經過近30年的海外上市歷程，早已走到另一階段。這30年，國內資本市場飛速發展，翹首等待在外上市的企業回歸A股。遊子思故鄉，如中國移動在港上市近25年後，今年初回到上海證券交易所上市便是一例。

另一方面，海外金融市場波譎雲詭，1997年亞洲金融風暴和2008年全球金融海嘯等，都顯示海外金融市場並非天堂，有其脆弱和不足之處，再加上國家之間的摩擦，企業常常受傷害，所以部分在海外上市的中國企業選擇退市，是意料之內的事。事實上早年便有不少例子，如在新加坡交易所上市的思念食品，因價值長期被低估，加之股票交投量一直低迷，最終在上市數年後選擇退市。

學術界對早年中國企業揚帆出海跨境上市的研究不少，包括復旦大學孫謙教授、香港理大唐憲生教授團隊的一系列研究。譬如他們發表在《銀行與金融學報》的兩篇文章，一篇研究在中國國企私有化過程中，為什麼政府選擇在上市成本較高的香港上市，而非國內A股市場（註1）。他們發現，儘管在國內上市可促進國內股市發展，但當時國內股票市場成立未久，無法快速吸納大型上市公司，為維持國內股票市場秩序，去海外上市是當時最佳選擇。他們亦發現另一海外上市的好處，是可以利用海外市場更好的會計、治理和法律標準提升公司素質。在另一篇文章裏（註2），他們研究中國企業在港上市對香港股市品質和發展的影響。

總的來說，中國企業在港日益增多，為香港市場帶來好處，但也並非沒有成本。在宏觀層面，中國內地股票在港不斷增加，加大了香港股市規模、交易量及其與中國內地和世界市場的聯繫，也降低了香港股市的整體波動性。在企業層面，這種增長影響了市場品質，導致較低的股市交投率，及非中國大陸企業較高的買賣差價。此外，資訊環境也有某程度惡化，如降低了香港公司對股價走勢的投資敏感性。

赴美上市熱潮 2000年後漸退

有研究發現，企業赴美上市雖依舊吃香，存在溢價效應，但光環漸褪。以往美國資本市場發達，吸引很多跨國企業到美國上市，包括日本、西歐各國大型企業。研究發現來自資本市場較落後的企業，可通過赴美跨境上市擴展它們的投資者基礎，從而降低融資成本。

美國康奈爾大學商學院教授Andrew Karolyi在2006年的文章，總結到美國跨境上市的動機和好處，當中特別指出由於美國的上市監管嚴謹，外國企業能符合美國上市要求並願意到當地上市，代表它們願意進一步改善本身公司治理，能促進投資者信心（註3）。

這股到美國跨境上市的熱潮於2000年達到高峰，然後慢慢回落。退潮原因有多個，包括落後國家不斷改善市場的發展和監管，拉近與美國的差距；歐元區的成立和資本全球化亦降低美國資本市場的重要。另一方面由於一連串的會計醜聞，美國國會通過Sarbanes-Oxley法案，雖然該法案促進公司管制，挽回了投資者信心，但同時亦大幅增加上市公司的合規成本，導致很多想跨境赴美上市的企業卻步（註4）。

美國吸引外企上市優勢減

2007年美國證券交易委員會（SEC）通過了《交易法》第12h-6條，使跨境上市公司更易從美國市場註銷並逃避其監管成本。2017年一篇研究利用SEC通過12h-6法案為切入點，發現12h-6的通過導致股票溢價增加、股權融資減少、跨境上市溢價下降（註5）。他們從交易所上市公司和投資者保護薄弱國家的公司，可以觀察到這些影響。最後他們得出結論：儘管跨境上市公司估值仍高於非跨境上市公司，但該法案降低了對美國監管體系的承諾價值。換句話說，美國吸引海外公司上市的優勢在減少。

學術界極少研究跨境上市公司的退市，筆者記憶所及，只有一篇（註6）。該文從價格、風險和流動性方面研究退市對投資者的影響，樣本包括355家跨境上市並隨後從國外市場退市的公司，但以歐洲公司為主。他們發現這些公司的股票退市後，股價短期內在本土市場有負面影響，惟這種影響在長期會消失。在國外退市的股票，其市場風險均未發生重大變化，但長期交易量減少。進一步分析表明，公司退市是因為東道國市場回報率低和公司在東道國市場的交易量低。惟該文未細分退市的原因，加上歐洲公司與中國公司的背景差異甚大，對中國企業在美退市的影響借鑑不大。

中美貿易戰底下，再加上一些中資公司的醜聞，中資上市公司近年在美的融資能力已不如以前；更何况很多國企根本無法滿足美國監管機構提出的審計要求，所以它們從美退市只是時間問題。

中國企業從美退市有失也必有得。從投資者角度看，赴美跨境上市帶來的不止是資本，更多的是信心，包括公司管理層對投資者的承諾（註7）。從美國退市，損失了一些在美上市的名牌效應；公司不受美國法規監管，有可能導致公司管治水平下降。

但換個角度，跨境上市只是企業發展某個階段的事，之後是否一定要在美上市，已非企業發展關鍵，許多海外企業亦照樣從美退市，不足為奇。從美退市後，中國企業也不需看人臉色，不必再花精力應付美國繁瑣過頭的監管，可更專注公司自身業務，為經濟發展做出貢獻、為股東創造價值，未嘗不是好事。

在港上市中資增多 締造多贏

短期內，退市對大型中資公司影響不大，畢竟其股票已在港上市。參考三大電訊營運商自美退市的經驗，退市對公司業務經營並無實質影響，股價也穩定。愈來愈多在美上市中國企業選擇把香港改為主要上市地，藉此連接港股通，則企業、內地投資者和香港股市均是贏家。在資本全球化的環境下，只要香港繼續對外開放，全球投資者仍可在香港股市繼續投資中資股。至於雙重主要上市對市場和公司的影響，則為學術界提供了新課題。

註1：https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.05.013

註2：https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.02.014

註3：https://doi.org/10.1007/s10679-006-6980-8

註4：https://doi.org/10.1007/s11142-013-9222-2

註5：https://doi.org/10.1017/S0022109017000254

註6：https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2011.11.005

註7：https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2008.01438.x

作者葛鴻雲是澳門大學金融學助理教授、金融學課程統籌人，譚漢強是澳門大學金融學副教授

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[葛鴻雲、譚漢強]