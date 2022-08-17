鄧家彪：「良政善治」 由重塑政府與市場關係開始

經濟制度非二元 可因應發展調節

資本主義有不同運作模式，西方政治學者Kathleen Thelen認為，現時西方資本主義演化成3種模式，可大致分為美國自由放任式、德國的協商式和北歐的平等式。若把分析視角移向亞洲，新加坡政府所奉行的是國家資本主義模式；香港則是比美國還要自由放任的港式資本主義。

習主席希望香港政府改革港式資本主義，並不等於放棄市場運作、不等於步向福利主義，更不是要香港走上社會主義的道路；而是要香港政府擔起更多調節和監管市場的角色，保護市場競爭環境，防範固化利益干擾政府施政和危害市場。

防範市場失效 政府應加快步伐

推崇自由放任的美國政府，早於100年前已經對資本過度集中有所警惕，視之為威脅社會及制度穩定性的元兇；對社會的個體而言，資本集中會造成「條件、財富和機會」的不平等，對「自由、平等競爭」構成不利環境。

故此，美國前總統Benjamin Harrison在這政治背景之下，於任內推行了第一部反壟斷法，及後不少西方國家紛紛效法，反壟斷法的地位更被高舉為「自由經濟憲章」，用來指引市場經濟發展的各項決策，保障公眾各種權益（包括作為消費者的權益和作為勞動者的權益）。

香港特區政府要破除過往迷思，首先要放棄相信市場自身是萬能的觀念。過往有官員在亞太經濟合作組織研討會上，就政府角色有以下說法：

「（政府）關於制定法律和規管架構，為自由、公平的市場奠下基礎，實在至為重要。政府的角色，並非頒發命令，亦非指引方法。市場自會通過競爭，不斷自我調節。實際上，政府必須不斷抗拒干預市場的誘惑或壓力；如可能的話，更應撤銷管制，進一步開放市場。我們應緊記，商業決定最好由商人自行作出，政府人員不應越俎代庖。」

這種施政理念刻在歷任財金官員的骨髓，香港政府若一直秉持這種管治原則，變相是「施政為商」而非「施政為民」，把市場效率考量置於施政效率之前。

可是多年來的國際實踐證明，市場經濟本身並不具備維持公平競爭的內部機制，更有減少競爭和轉移風險的傾向，市場失效時常出現。面對市場競爭的企業會設法走向壟斷地位，以賺取壟斷租（monopoly rent），亦會為社會帶來淨損失。

再者，巨型企業往往會為了保持市場主導地位，把產量擴至「規模不經濟」的狀况，脫離最優化規模（optimal output level），損害社會整體利益。相對而言，反集中或反壟斷能夠提升產業的整體效率。

因此，要保障市民的經濟自由和處於弱勢的競爭者（如中小微企），完善的反壟斷法、負起主動監察市場責任是香港政府必須實踐的。

落後於其他國家和經濟體，香港終於在2012年迎來《競爭條例》，但並未為香港帶來更具競爭性和公平的營商環境。這是由於競爭條例草案有多項修訂，大大削弱了該法去集中化和減少市場障礙的能力，包括刪去規管合併活動部分，使香港成為唯一有反壟斷法而不規管合併的經濟體。

該法面對大企業形同無牙老虎，變相無力減低資本過度集中，更無力保障自由市場免於固化利益的干擾和扭曲。

重新檢討競爭例 破解資本趨集中

維護健康的市場競爭環境，是對第一次分配的公平性有重大影響，更對緩解貧富差距至關重要。政府作為締造及維護市場競爭環境的第一責任人，有必要放下「積極不干預」、「小政府大市場」的幌子。當一個施政為民的政府，盡快檢討現行競爭條例是否無力防範資本市場的無序發展；任由坐擁千億資本的資本家壟斷，是否法例的初衷呢？更關鍵的問題是，一個資本集中的社會對於階級流動和解決貧窮，是有利還是不利？答案相信毋須爭辯。

作者是立法會議員、治港新政召集人

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[鄧家彪]