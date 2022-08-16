柯創盛：增房屋供應 助青年置業

習近平講話提醒港府

房屋青年工作為核心

國家主席習近平於七一發表重要講話時提及：「切實排解民生憂難。『享天下之利者，任天下之患；居天下之樂者，同天下之憂。』我說過，人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標。當前，香港最大的民心，就是盼望生活變得更好，盼望房子住得更寬敞一些。」習主席同時提到，要特別關心、關愛青年人，寄語社會各界要幫助廣大青年解決學業、就業、創業、置業面臨的實際困難，為香港青年成長創造更多機會。習主席這次講話，正好提醒特區政府及社會各界，要把青年發展和房屋供應放在發展工作核心。

事實上，青年問題一直是困擾香港社會的難題，就如本港經濟產業較單一，年輕人畢業後不易找到理想工作，希望創業又困難重重，需面對成本高、競爭大的問題。另外，本港住房供應不足致樓價持續高企，年輕人難以在港置業，無法建立理想生活，因而產生怨氣，對未來信心不足。

年輕人是香港的未來，特區政府應給予足夠支援，特別是最迫切的住屋問題。政府除要考慮增加青年住屋供應，讓年輕人可有短期居所外，亦應透過政策拆牆鬆綁、簡化行政，加快土地及房屋供應，以協助他們置業、購買私樓，促進他們向上流動的機會。

年輕人「上車」後，可看到安居樂業的前景，將更積極為未來奮鬥，對人生抱有正向態度，對社會有更大歸屬感，有助社會穩定發展。

提出「以結果為目標」的李家超特首，上任以來一直展現務實為民的施政新風，就如主動提出成立4個工作小組，由司長級官員帶領，決心解決住屋等民生問題。

筆者期望李家超能夠在施政報告提出有效的舉措，破難而進，讓發展成果更公平惠及全體市民，讓每名市民都堅信，只要辛勤工作，就完全能夠改變自己和家人的生活，同時讓年輕人看到希望。

作者是房委會委員、觀塘區議會主席

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[柯創盛]