歐陽五：台灣須走出「小確幸」 回歸大時代

佩洛西竄台後，台海局勢發生結構性的變化。美國加緊「以台制華」，而大陸則牢握兩岸主導權，不容民族復興被阻遏。台灣未來的命運，正是在這樣的大時代中展開。認清時代並做出順應大勢的抉擇，是對自己、對家園負責的成熟之舉。可惜，已然異化為無情選舉機器的民進黨，不僅與歷史潮流背道而馳，更大肆荼毒年輕人心靈。

筆者曾看到一段台灣採訪視頻，詢問年輕人對佩洛西即將「訪台」的看法。出乎筆者意料的是，受訪年輕人基本不知佩洛西是誰。這與隨後前往小琉球圍觀軍演的民眾，似有某種相似的懵懂。已有島內觀察家指出，相較於1996年台海危機，不少民眾的反應冷淡得多。

筆者以為，這正是民進黨當局長期遮蔽台灣民眾理解大時代的結果。民進黨以「獨」割裂兩岸歷史文化聯繫，是將世界極度窄化的反智。歷史並非任人打扮的小姑娘，而是存在客觀真相，背叛歷史者注定要付出代價。

民進黨當局在曲解歷史的同時，亦迴避解決經濟疲軟、青年就業、貧富差距等一系列社會問題，令台灣陷入政治內鬥、認同撕裂的無解困境。於是，「小確幸」成為許多普通民眾的無奈回縮，其表現諸如不關心大時代的國際風雲、拒絕面對沉重的歷史、放棄探索未來可行的道路。這是民進黨當局操弄的去政治化的政治，其目的無非是更容易獲得選票。

如果更多台灣民眾能跳脫執政當局所設的思想陷阱，執著於挖掘是非真相，那麼今時的民進黨豈敢叫板台大的學術鑑定？指鹿為馬，足見其權力的傲慢。

台灣民眾必須跳脫民進黨的陷阱，與大時代接軌。兩岸分離是帝國殖民主義留下的傷痕，大陸始終視台灣民眾為骨肉同胞，竭盡全力尋求解決兩岸問題代價最小的方式。而美國僅把台灣當棋子，樂見兄弟鬩於牆的悲劇削弱中國。孰親孰惡，毋須多言。大時代趨勢是中華民族的文明復興，兩岸統一後，台灣「亞細亞的孤兒」的悲情將隨之終結，從此笑傲於世。

親美兼不認「九二共識」

未來必不能佔一席之地

須知民意如流水，水能載舟亦能覆舟。民進黨的操弄只是一陣迷霧，必將被大時代的勁風吹散。筆者相信，台灣將湧現出真正代表台灣福祉與光明前景的政治力量，引領台灣民眾走出「小確幸」的自我收縮，擁抱與建設未來。希望島內致力於從事政治事業者深思，自己是否駛入時代的正確航道。如若只會在民進黨身後亦步亦趨，「親美」且不認「九二共識」，勢必不能在未來佔有自己的一席之地。

作者是時事評論員

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[歐陽五]