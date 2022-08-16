季霆剛：吳釗燮不敢多提佩洛西的原因

早前大陸國台辦發言人馬曉光點名指出「蕭美琴（編者按：台灣駐美代表）頻繁散布謀獨言論，賣力策動美方政界人士赴台……近期極力推動佩洛西竄台」。在9日的記者會上，吳釗燮沒有太多着墨於佩洛西來台的緣由，亦沒有指出佩洛西是由何方邀約，只是重點向記者說明台灣方面沒有因大陸軍演而退縮，而且還大費周章「舉例」證明所謂中共「擴張」之說，最後他稱「希望國際社會採取行動」。

台灣《中國時報》8月2日援引知情人士說法透露，美國白宮與軍方曾勸阻佩洛西訪台，民進黨當局也暗地撤回對佩洛西的邀請，但引發佩洛西責難。按這篇報道，應是民進黨企圖撇清佩洛西訪台的關係；二是說明了民進黨無權決定美國外賓來訪與否。

美方一意孤行 出賣台灣福祉

從拜登稱軍方認為佩洛西訪台「不是好主意」，可見美國明顯只從自身會否與中國大陸發生軍事衝突來考量，而非「挺台」。從拜登的發言亦可見，美國軍方情資認為佩洛西訪台將有軍事風險，可能美軍已偵測到大陸解放軍大舉調動至沿海各地，但拜登沒有盡力阻止。

拜登和佩洛西雖然在美國媒體面前似是演了一場「不和」之戲，但實際上他們是明知此行將引發重大軍事風險下，依然對行程原封不動硬闖台灣，是出賣台灣2300萬人的福祉，置台灣人的生命安全於不顧。民進黨無力阻止事態惡化，亦同為出賣台灣。

對於由何方邀約、到底有否拒絕佩洛西來台，蕭美琴只是故弄玄虛。她故意迴避令人感覺無私顯見私，使人感覺整場風波的始作俑者為蕭美琴一人所致。吳釗燮在記者會上只提及「裴洛西」3字一次，相比本月初的熱烈和隆重，可見此事箇中的曲折離奇和端倪。吳釗燮和蕭美琴不敢多提佩洛西，似乎是不想觸怒美方，不希望美方誤認為台灣故意推卸責任，將「元兇」定調為美國，怪罪美方，而民進黨則可順勢全身而退、毫無責任。

台似避免觸怒華府

民進黨可順勢而退

吳釗燮8月9日的這場記者會，是由「深綠」人士策動，本想由蔡英文親自領軍主持，但民進黨深知台灣當下之時既不能遷怒於美國賓客，亦不能高調得罪大陸，只能由吳釗燮這名被大陸國台辦點名為「台獨頑固分子」的人一力承擔。對民進黨當局而言，吳釗燮反正已經是等而下之、不甚討好的人物，再承擔多一分負面值，亦不為過。

蕭美琴更表示，可能在佩洛西決定訪台前，大陸就「預謀這次的大規模軍演」，此話對亦不對。最有可能是佩洛西於本年4月曾一度計劃訪台時，但她突然感染新冠病毒，因此原計劃率團訪問亞洲的行程生變而延後。大有機會是大陸在數月前已準備這場環台軍演，並預料到佩洛西必將訪台。問題就是到底是否蕭美琴在得知大陸軍方有異動，仍兩度邀約佩洛西來台。

大陸軍演揭露台灣3個問題

若能審時度勢，便知此次大陸軍演暴露出的幾個問題。

第一，台軍已經失去戰意，在蔣公年代經常強調的「毋忘在莒」、「枕戈待旦」隨年日消失，黃埔軍魂早已杳如黃鶴。台軍既無法護台，亦無力「負隅頑抗」。此次大陸軍演首先有大陸導彈越過台島落入台東面，台軍有不察之嫌。另外解放軍艦多次與台艦並航，據報最近距離僅百多米，險象環生。台艦刻意避免相碰，實際上是實力懸殊、軍備參差，導致台軍處處迴避退讓。

二是軍演令美日「協防」、「台灣有事即日本有事」幻滅。環台軍演滴水不漏，而且解放軍尚未動用南部戰區之力，美日就已退避三舍、列根號航母隔岸觀火，所謂「協防」只是海市蜃樓。

三是西方某些國家發出對台的「聲援」叫得聲嘶力竭後，來台訪問的只是幾名名不見經傳的外國政要，如聖文森和格瑞那丁總理龔薩福。兩岸外事、戰事實際上勝負已分，台灣處境將更孤弱，只能度日如年。

佩洛西來台直接導致170多個國家發出「一中」和「反獨」聲明，對台灣在國際政治生態中是利還是害，不是顯而易見？佩洛西來台不但令國際上反「台獨」聲勢更為壯大，更令全球見證民進黨執政下的無能無略、內外交困處境。這場風波宏觀來看到底誰勝誰負，不是一目了然嗎？

作者是全國港澳研究會會員、深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員

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[季霆剛]