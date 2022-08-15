張遠深：岸田新內閣的重要政治意義

改組前，岸田內閣支持度已經下滑至四成六，主要原因是國民質疑自民黨多名政要與「世界和平統一家庭聯合會」（簡稱統一教）有關，加上前首相安倍晉三之死，令近期多間日本媒體踢爆岸田內閣多名閣員及自民黨中，都有多人與統一教有關係，當中更牽涉政治捐獻等敏感問題 ，所以岸田在人選方面除了考慮經驗及實力之外，考量與統一教的關係，亦是其中一個重點。

平衡黨內勢力 圖開啟新時代

今次不能留任的閣員，包括以下7人：安倍晉三的弟弟、防衛大臣岸信夫；經濟產業大臣萩生田光一；文部科學大臣末松信介；國家公安委員長二之湯智；經濟安保擔當大臣小林鷹之；地方創生擔當大臣野田聖子；環境大臣山口壯。他們都與統一教有糾葛，所以大眾觀感會覺得岸田的動作是想切割與統一教的關係。

但筆者認為，岸田只是假借透過大量減少與統一教有關的閣員，美其名希望減輕民眾疑慮，惟實情是冀望藉安倍晉三的離世，重新平衡各派系勢力，令各派系都可有代表入閣，當中包括無派系人士。

從自民黨各派系的入閣人數來看，作為最大派系的安倍派和第三大的麻生派，分別有4人；茂木派和岸田派各有3人；二階派則有兩人。各派系入閣人數相當均衡，而岸田在黨內高層單位的安排都是用相同邏輯，用以團結黨內勢力換取長期執政，開啟「新岸田政權時代」。

筆者認為坊間的「切割統一教」想法是不可行，因統一教已滲透日本政治，自民黨只屬其中一部分，而且用這方法就想令國民覺得統一教問題已解決，是不太可能的。

如果新找來的內閣成員與統一教是完全零接觸及零糾葛，減緩疑慮是有可能；但岸田新內閣仍有7名成員跟統一教有關，包括外相林芳正、經濟安保擔當大臣高市早苗、地方創生擔當大臣岡田直樹、環境大臣西村明宏、厚生勞動大臣加藤勝信、總務大臣寺田稔，及經濟再生擔當大臣山際大志郎。

此外，筆者認為新任命的安排，對於中日關係、台灣問題等都有一定啟示。首先，在防衛大臣的任命上，岸田選用老手濱田靖一，他明顯是看中其多年的防衛官經驗（1998年小淵惠三首相時期，濱田出任防衛政務次官；2003年小泉純一郎時期，任防衛廳副長官；2008年麻生太郎時期，出任防衛大臣）。一方面，濱田作為自民黨內的無派系人士，沒有派系包袱，而相比岸信夫，他算是黨內溫和派，所以筆者認為，岸田起用他是希望避免與中國發生不同形式的軍事衝突。

料續跟美國強硬對華路線

雖然新防衛大臣的任命似對中方有利，但筆者相信日本現在已很難走回頭路，因為日本未來要完成修憲及保持政治大國地位等問題，缺少美國的支持是難以成事，所以只會繼續跟從美國的對華強硬路線，從而爭取美國支持。

由任命高市早苗為經濟安保擔當大臣，就可見岸田要保持對華強硬的一面。高市作為有名的反華派及安倍路線支持者，在中國大陸解放軍展開台海軍演後，她高調發文重申安倍的「台灣有事」論。

筆者認為，由於她主要負責智慧財產權戰略、科學技術政策、經濟安全保障等議題，她絕對會以「中國威脅」論等偽命題來加強審視日本產業在中國的活動，及干預中日之間的友好經濟與科技合作交流。

故此，岸田新內閣快速成軍，雖然感覺上都是着重在安保及對外方面，對國內問題有點逃避，但岸田一心決定要走這路線，只可祝他好運。

作者是日本政治評論員

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[張遠深]