周忠菲：佩洛西「訪台」後遺症

與此同時，島內「台獨」分裂勢力驚恐不安；美國軍方則釋放出列根號航母戰鬥群將「游弋」台灣海峽的威脅信號。空氣中，有些「狼煙四起」的味道；也可以說，嗅到幾絲美國拜登政府神經正被觸動的味道。

筆者認為，佩洛西強硬訪台造成的最嚴重後果，是美國政府與兩岸中國人民的敵對。如果拜登政府不能妥善處理，美國對華政策將更加僵硬，從而導致中美衝突的不可避免概率上升。

佩洛西訪台的性質

冤有頭，債有主。佩洛西自身非常清楚，強硬訪台只會導致兩岸局勢變得更加複雜、中美進一步對立，導致事態朝着比中美間爆發衝突更糟的方向發展，包括在亞太地區引爆一連串「不斷升級的麻煩」。

佩洛西「硬闖」台灣，遠不止是個人性格及「攪和中國事務」的問題，美國政府借佩洛西之手，實質地打破了中美關係正常化以來，美國對中國承諾不與台灣官方往來的原則。

佩洛西以美國第三號政治人物的身分，與台灣民進黨當局接觸，構成了拜登政府對中國國家主權和領土完整、對14億中國人民與主張兩岸關係和平發展的台灣同胞，以及天下華人直接挑釁的事實。這遠比1997年美國共和黨在野時，該黨的金里奇以眾議院議長身分竄訪台灣，在方式、性質和挑釁程度上，都更為惡劣。

事實上佩洛西訪台的實質，是美國甘冒將中美關係推到戰爭邊緣的風險，將舉世矚目的中美關係，以允許佩洛西採取「一肩挑」的方式作試探。佩洛西以「一人之勇」挑起的這副擔子，既不能為拜登政府的國內政治與經濟處境解困，也不能達到美國欲圖營造所謂「台灣不是中國一部分」之國際反華政治環境的目的。

至今為止，中國在對美國做出反應時，始終將重音放在「民心向背」上。對兩岸人民而言，清晰的事實是，沒有人想要在家門口發生戰爭，也沒有人願意付出犧牲和平發展機會的代價。而對周邊國家及地區而言，他們也看到，是美國在執意封殺中美雙邊實現緩和的空間，是美國要終止亞太地區大國之間正常的關係往來。因此，他們亦不願因美國引起的麻煩而受到牽連。

可以說佩洛西的「硬闖」台灣，在19小時內將美國自己的立場，放置在兩岸人民的對立面。這不僅造成美國與兩岸人民敵對，而且帶來一個更大風險，即美國將失去其苦心經營的所謂「兩岸中間人地位」。

美國失去「中間人立場」

這一地位來自50年前美國對中美關係正常化的設計框架。美國政府在中美建交聲明中宣稱，希望台灣問題以和平方式解決。中美建交後，美國與台灣僅保有經貿文化關係，而不是官方關係，對兩岸關係「不採立場（we take no position）」。這是美國在政策上的一種靈活體現，與美國的「一個中國」政策一致，也成為後來歷屆政府對華決策中，美國扮演兩岸關係所謂「中間人」的政策依據。

美國長期經營這種「兩岸關係中間人」地位。在上世紀90年代，兩岸達成「九二共識」，兩岸關係進入發展時期。在2000年後，兩岸先後加入世界貿易組織，台灣當局在國民黨執政時期提出「兩岸共同市場」設想，兩岸關係進一步融入全球化。美國對「中間人立場」的經營，通過在這些重要時間段裏俯拾皆是的政要講話和涉及兩岸關係的表述中體現出來。

2016年民進黨在台灣執政後，美國對台政策通過大幅度提升對「台獨」分裂勢力的支持，顯示出一步步朝破壞兩岸關係方向發展的迹象。從中美關係持續發展的大環境看，中國並未深究美國自封的「兩岸關係中間人」地位的政策設想及其操作。特朗普政府用台灣問題激化中美矛盾時，中國大陸政府仍然強調，太平洋足夠大，容得下中美關係這條大船。「響鼓不用重槌」，這是中國外交對美國的提醒與尊重。

佩洛西高飛離台，留下一片響雷，正在依次爆炸。衝擊波直接湧向美國霸權的三大支柱——美元、美軍、美媒；其中可觀的一個現象便是圍繞佩洛西「硬闖」台灣的一場認知戰，成為當前的國際「熱門」。而最為典型的誤導用語，就是所謂「兩岸博弈」。

特別要指出的是，這個「論點」在台灣被有意識地傳播，各類媒體不論大小，均熱中此說。其實，此種輿論導向意欲掩飾美國蓄意在台海地區公開推行的戰爭邊緣政策，試圖減少或削弱佩洛西此行所顯示的，拜登政府在地緣政治方面不惜拿兩岸人民生命財產冒險，導致兩岸人民與天下華人產生的嚴重反感。

不被「兩岸博弈」用語誤導

此外，「兩岸博弈」的用語還妄圖使人們不去思索這樣的結果：如果美國「自毁」其所謂的「兩岸關係中間人」定位，即偏離「一個中國」政策，那麼美國失去的不僅是「兩岸關係中間人」的地位，還有可能是美國在亞洲經營多年的地位與影響力。也正因膽寒，故「台獨」分裂勢力要魚目混珠，拋出「兩岸博弈」的假說以作遮掩。

伴隨近期東北亞和東南亞一連串局勢演變，在佩洛西的亞洲之行後，美國的印太政策正在演變為西太平洋政策。美國對其亞洲戰略的不可把握性，顯得更加突出與清晰。

此種情况下，如果美國選擇將事情演變的勢頭往戰爭升級方向延伸，強化美國在南海的軍事挑釁，那麼中國大陸在台灣問題上與美國的這場較量，將不得不亮牌。

當前美國與兩岸對立的局面是其親自所為，若美國在兩岸關係中失去其「中間人」地位，或將導致其對華政策進一步僵化。美國親手將中美關係這艘大船駛入迷霧，世界對其所為，如何看待和反應？

俄烏戰爭的教訓、中東石油問題的失策、國內通貨膨脹的煎熬、11月中期選舉的激烈政爭，這些因素與佩洛西冒險訪台的後遺症夾雜在一起，五味俱全。拜登政府難道不思考後果？

作者是上海台灣研究會研究員

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[周忠菲]