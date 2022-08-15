趙永佳、李越民：重構課程 回歸初心——常識科教學創新筆記

我們近日觀摩由慈善團體「教育大同」發起、推動，至今已有15間學校參與的常識科「感．創．做」計劃，希望擺脫以課本為中心的教學，重新按《指引》的核心學習元素設計課題，培養學生「自主學習」態度。驟耳聽來，這不就是課程指引所提倡的課堂設計與教學策略嗎？「究竟新在哪裏？」「這真的是一場教學創新嗎？」

然而在計劃過程中，我們觀察到參與學校與教師覺得耳目一新，也發現學生在常識課堂的面貌改變了。這些「用家回饋」其實反映了，課程指引與原來實際教學活動有落差，指引所提倡的願景仍待落實，所以教育大同的回歸指引已獲得「創新者」美名。本文藉近距離觀察，希望總結一下這場教育創新是如何重新建構課程、回歸指引的初心，為常識科打開創新大門。

進步的課程 保守的課本

小學常識科課程指引鼓勵學校發展自己的校本課程，不過大部分學校都沒有資源擔起這件工作，只能採用出版社常識課本規劃課程，把「課程合規」（curricular compliance）任務「外判」給出版社。出版社希望最多的學校選用其教科書，就會把最多的知識內容放入課本，讓學校教師校本地選取教授內容。然而要選取得當一點都不容易，背後牽涉「學生需要學什麼、在這階段要學得多深入」的思考。在有限空間下，學校多只會在教完課本後，加入一些延伸活動或實驗，稍為提升學習的趣味和參與，及補足技能的發展。

教育大同認為，教科書以知識主導的設計不利「以學生為中心」的教學，因此建議伙伴學校放開課本。教科書雖然會安排「知識」、「技能」及「態度」的教學目標，但往往以學生掌握知識為主，技能建構較難在課堂中發生；而態度與價值觀的培養，只能由老師直述式點撥。「感．創．做」的課程設計重視「態度」、「技能」、「知識」三方面素養的平衡發展，因為課堂能夠傳授給學生的知識非常有限，反而當學生對課題感興趣，就會願意繼續發掘，加上逐步累積而來的自主學習技能，例如溝通和解難等，學習的深度就能無窮盡。

舉小一「我的學校」為例，教科書有介紹學校裏的人、各人職責、學生要對各人尊重有禮。「感．創．做」計劃則認為這主題的核心目標，應是引發學生對校園各人的情感連結，學會感恩和珍惜。相比只知悉校園各人職責，讓學生發掘他們每個個體的故事，更能產生學生與學校裏的人的情感連繫。安排不同任務讓學生深入認識學校裏的人，例如訪問書記、校工在學校服務了多久、覺得工作最辛苦的地方、最喜歡學校的什麼；給老師寫一封信，訴說你想跟老師說的心底話；製作棋盤遊戲，學生邀請校內不同的人一起同樂，分享在校園生活的快樂與挑戰。當學生建立了對學校的情誼與歸屬感，就會懂得感恩並珍惜這個大家庭對自己的愛護，透過不同任務培育並滾存「態度」及「技能」。

尋找教科書以外的替代

拋開教科書，重新規劃課程、設計校本教材是一條知易行難的路，第一步就要面對「課程合規」問題。設計校本常識課程不是設計一門全新的校本科目，需符合課程要求。教育大同為小一至小三（第一學習階段）按指引中的六大範疇設計相應主題，並開發了詳細教案、教材和學生的學習紀錄及閱讀資料等，由學生認識自己開始，由近而遠，一步一步推展到更闊、更遠、更複雜的場景與事物上（見圖）。

重新配置課程可以創造空間，能讓教師以培養學生高階思維與終身學習為目標。先由「核心問題」開始，引發學生對主題的想像與好奇，再佈置不同「小任務」，建構學生進入探究所需的基礎認知，並累積核心能力至「大任務」裏。學生需經歷完整的探究歷程，運用之前學到的概念與知識，解決真實情境中的問題。最後學生歸納學習所得，「展示與分享」學習歷程及成果，再由教師、同儕及其他人士評價他們的成果，回饋整個學習經驗。

創新路上 同行共創

在「感．創．做」計劃中，教師經常有校內、校外的專業分享，遇上問題時亦能適時互相補位，同時卻也保有自己個人教學風格，在展示時不同班級出現各自獨特「班風」。校外支援往往能夠從較抽離角度，理順教師團隊間的合作關係，要求老師各自互相分享，讓教師彼此了解各人感受、想法及獨特之處，就自己強項發揮不同角色，同時針對校情與課程要求，重新設計合適的教學及評估模式。

我們相信，教育大同與伙伴學校的努力，讓他們重回《指引》的正路（頁 88）：「常識科鼓勵學校以橫向整合的方式編寫主題教學與學習計劃，以突顯不同學習範疇間學習重點的連繫。教師不宜偏重知識內容的學習，以釋放更多學習空間，讓學生發展技能和培養正面的價值觀。」作為研究者，我們理解這項創新還只是起步階段，尚有不少問題有待釐清，例如如何平衡賦予同學選擇權和教師的輸入？實行探究式學習，會否讓學生較難適應日後知識為主的高小教育？這些問題，我們希望留待日後能展開更嚴謹的研究來找出答案，盼能夠為更多教師指引方向，一同走上創新之路。

作者趙永佳是教大社會學講座教授，李越民是教大社會科學系客席講師

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[趙永佳、李越民]