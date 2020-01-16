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2022年8月15日星期一
林泉忠
筆陣
筆陣：「中冷日冷」無可避免將長期化？——「第四次台海危機」後的中日關係 ／文：林泉忠
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筆陣：「中冷日冷」無可避免將長期化？——「第四次台海危機」後的中日關係 ／文：林泉忠
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【明報文章】本月初發生的「第四次台海危機」，其影響不啻直接衝擊兩岸關係、中美關係，還可能動搖區域乃至國際秩序的既有格局。本文嘗試探討極為重要，在當下卻較容易被忽略的對中日關係的結構性影響。
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