觀點
林泉忠

筆陣

筆陣：「中冷日冷」無可避免將長期化？——「第四次台海危機」後的中日關係 ／文：林泉忠

【明報文章】本月初發生的「第四次台海危機」，其影響不啻直接衝擊兩岸關係、中美關係，還可能動搖區域乃至國際秩序的既有格局。本文嘗試探討極為重要，在當下卻較容易被忽略的對中日關係的結構性影響。

上 / 下一篇新聞