曾志豪：當「公務員secrets」管理員被捕

公務員事務局回應表示：「公務員也有責任在沒有正當授權下不向外透露工作上的機密資料。」民建聯立法會議員梁熙亦指，「公務員secrets」的內容除了「吐吓苦水」，亦有涉及政府內部運作的「爆料」資訊，明顯違反公務員的相關守則，因此支持國安處行動。

公務員事務局及梁議員明顯「不懂法律」，因為如果公務員爆料涉及機密資料，應該是違反香港法例第521章《官方機密條例》，或者「公職人員行為失當」罪行。

煽動與合理表達不滿 如何劃清？

但現在的執法部門卻是警方國安處，罪名是「煽動罪」，這看起來就是「刑責不符」，被質疑「煽動罪」是「萬能key」。

如果「爆料」政府部門的醜態就叫「煽動仇恨」，這是否「以言入罪」？「合理表達不滿」和「煽動仇恨」，如何劃清？

舉例，國家領導人梁振英兒子梁傳昕，被人盜用帳戶，涉案的前地勤人員被判處80小時社會服務令，梁振英在臉書（facebook）指判刑太輕。

請問以梁振英的社會地位，公開質疑判刑不公，讓一般市民覺得愛國人士得不到公正的法律保障，對法治心生不滿，是否構成「引起對香港政府、司法的憎恨」？

梁振英又問涉案男子「拉下口罩，讓我看看你好嗎？我在明，曱甴在暗」，公然指稱涉案男子是「曱甴」，這算不算「引起或加深香港不同階層居民間的惡感及敵意」？

如果又不算的話，則過去日子，不少市民、團體都被控以「煽動罪」，他們的犯案本質與梁振英的言行有何分別？政府能夠把這些差異公開，讓市民以此為戒嗎？

現在的感覺是，不論什麼類型的案件，都會交由國安處負責，罪名也都是「煽動罪」，愈來愈像內地的「尋釁滋事」，這可不是良好的管治現象。

再者，政府曾主動勸喻某些政治團體下架一些涉嫌觸犯《港區國安法》的文章，從寬處理當然是好事，但問題是執法標準——什麼情况下可以給予機會下架？什麼情况下不作警告直接拘捕？這些問題不回應，便不要怪責外界指控國安法傷害了香港的言論自由。

作者是傳媒工作者

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[曾志豪]