張欣宇：政府審批程序冗長 極有必要拆牆鬆綁

筆者初時滿以為這只是個誤會，誰知了解後卻大吃一驚——原來全線車站所有社區畫廊，幾乎一夜之間全部停止展覽，並蓋上白布；進一步詢問後得知，有「智者」突然提出，根據法律字眼，車站社區畫廊的展覽，屬於需要取得公眾娛樂場所或臨時公眾娛樂場所牌照的類別，因此在未取得相關牌照之前，所有社區畫廊展覽必須停止。

港鐵畫廊牌照審批半年 見微知著

恐怕誰都未曾想到，這一停，便停了半年有多。直到今年7月底，整整過了半年時間，食環署才正式批覆相關的牌照申請，而在近日，車站社區畫廊才逐漸「重見天日」。

車站社區畫廊在全港各個車站存在了20餘年，廣受學校和非政府組織認同，不論是小朋友或藝術家，都為作品得到展示和肯定而感到高興。這樣一個有益於社會的項目，讓年輕人、學生和藝術家開心，為社區增添一些文化元素，理應獲得各界人士，特別是政府的支持。

而從技術層面而言，社區畫廊的結構只是一塊簡單的固定展示板，存在車站內多年，選址上都避開了人流樽頸位，不會阻礙疏散通道；而鐵路車站內的所有固定物件，本身均已經過嚴格的建築和消防審批，早已證明不會對車站的安全營運帶來風險。

以上的分析，十分淺顯，相信任何一名有經驗的建築師和工程師，都能很快判斷。但就是這樣一件完全具備社會共識、沒有技術複雜度的事情，不論是筆者作為立法會議員，還是其他持份者，儘管多番向前運房局長、食環署查詢及跟進，一直都毫無寸進。這種做法和最後所用的申請時間之長，可謂相當不合時宜。

車站社區畫廊關閉半年的故事，只是政府個別部門程序僵化、手續繁複和缺乏適時回應的縮影。近年不少評論常常批評香港的工程進度緩慢，滿足不了社會需求，提出的解決辦法往往聚焦於宏觀層面，例如引進內地企業和專業人才，甚至外勞。而社區畫廊這個故事，雖然不是傳統意義上的工程項目，卻見微知著，可以帶給我們許多啟示。

一個畫廊，假若只是計算上畫、換畫所需的時間，即使是一隊最不熟手的工人，至多一個小時時間，都能完成任務。假設我們能找來一隊世界頂尖的熟手技工，可能只需10分鐘就可完工，效率大大提升數倍，當然可觀；惟一旦加上超過半年的審批時間呢？頂尖工人能夠省下的時間，在這樣冗長且毫無必要的審批過程面前，亦再無意義。

政府與專業人士界線愈趨混淆

事實上，內地最具實力的建築企業早已扎根香港多年，積極參與香港的大小項目建設。但根據筆者觀察，在香港由這些內地建築企業負責的項目，在工期進度上，大約亦與本地整體平均水平相若。一名由內地派駐香港的建築企業高管曾向筆者訴苦：香港的施工審批流程太過繁瑣和冗長，常常是「為做而做」。筆者在擔任全職議員前，曾經在基建項目前線工作多年，完全明白當中苦况。

香港建造行業素以專業著稱，也有一套十分完善的由建築師、工程師等專業人士負責的行業體系和法規制度，政府負責原則性的把關，項目專業人士承擔技術責任。但在近年的實際操作中，政府審批部門每每趨向事無巨細重複詢問，不僅本末倒置，令政府把關原則和專業人士負責技術的界線愈來愈混淆不清，直接的惡果，就是令香港的工程項目在施工階段，耗費大量時間在政府審批之上。

在一些大型項目裏，寥寥數張施工圖紙的修改，動輒需要數月才能得到政府審批，與一個車站社區畫廊牌照用了長達6個月時間，背後折射出的荒謬之處，異曲同工。

程序的本義是有效解決問題

尊重程序正義是香港的基石，但卻不能忘記有效解決問題，才是一切程序的本義。在一個個違反常理的審批等待中，社區少了活力元素，小商戶還是頂着壓力在無牌的情况下犯險，大項目也在望批文興嘆，而香港的競爭力，也會在繁瑣的官僚程序中逐步消耗。

要實現新一屆政府掛在嘴邊的「以結果為目標」，各個相關部門的其中一項首要任務，就是重新檢視各自範疇內，所有的行政申請和審批，放權簡政和運用科技，全面提速。期望百日新政和施政報告下，特首能夠由上而下，一步一步把公務員系統和思維帶進新時代，切合今天社會的需要。

作者是立法會議員、香港新方向執委、工程師

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[張欣宇]