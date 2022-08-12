王耀宗：中澳關係 乍暖還寒

工黨上場，基層福利一定增加。果然，6月15日政府宣布最低時薪增加5.2%，至每小時21.38澳元（約117港元），最低周薪為812.6澳元（約4440港元），這是2006年以來的最高增長。另外，所有僱員得到的退休金增加，僱主繳納的比例從10%增至10.5%；而且，有一個以上的5歲以下兒童的家庭之託兒津貼也會增加。

澳洲工黨上台 外交變化不大

外交方面，變化似乎不大，中心點仍然是中國。就像美國選舉一樣，政黨雖已更替，但執政黨仍然承繼了過去的政策。工黨上台初期，澳洲輿論似兩派分歧：強硬派認為目前中國的政策表現不可能成為澳洲朋友；另一邊的溫和派，知名親華派、澳洲國立大學教授Hugh White在《澳洲人報》（The Australian）寫道：「我們不應永遠依賴美國，（對中國）我們需要一種新的態度。」他相信「東升西降」論，我個人亦認為中國政府對澳方也有所期待。

澳洲副總理兼防長馬爾斯（Richard Marles），6月12日與出席新加坡香格里拉會議的中國防長魏鳳和見面會談，雖未帶來實質效益，但打破了自2020年1月以來的溝通僵局。事後澳方說兩國展開對話是「關鍵的第一步」；但中方《環球時報》社評卻認為，馬爾斯的態度並不比上任澳洲防長達頓（Peter Dutton）好。

7月8日澳洲外長黃英賢與中國外長王毅，在印尼峇里島舉行的二十國集團外長會議結束後會面，終止雙方的外交凍結狀態。事後黃英賢表示「歡迎我們就大家關切的問題展開討論」，她承認雙方有分歧，但穩定的關係對兩國有利。王毅則向澳方提出4點要求：（1）視中國為伙伴而非對手；（2）兩國「求同存異」；（3）拒絕第三方操縱；（4）建立「積極務實社會民意基礎」。

第一、二項不是問題，事實上雙方的會談已肯定了這兩項要求；第三項似假定了澳方受到第三方操縱，而第四項亦假設了澳方沒有「積極務實」民意基礎。看來中國對澳方的態度仍有所保留，期待對方的進一步軟化。

至於澳洲總理阿爾巴內塞，其回應相當冷淡。他於7月11日承認中澳外長會談是「建設性的一步」，惟表示不會回應中方4項要求，「我希望與所有國家建立良好關係，但必要時我們會站出來維護澳洲利益」。

中方迅速回擊。7月20日，中國軍控與裁軍協會、中核戰略規劃研究總院發表《危險的合謀：美英澳核潛艇合作的核擴散風險》研究報告，認為美英澳核潛艇合作涉及「核材料非法轉讓」問題；同日，外交部發言人汪文斌認為三國核合作是錯誤決定，應該取消。中國早於今年3月就在國際原子能機構會議上表示，澳洲訂購英美核潛艇是違反《核不擴散條約》的宗旨及目標。這番舊事重提，一炮轟三方，而澳洲自然是否認了。

澳洲視華最大戰略競爭者 料短期內不變

不過，澳洲訂購英美潛艇正推行得如火如荼，國內現時討論焦點並非購買核潛艇與否，而是在預計最早2040年英美交付核潛艇之前的「軍事空隙」。澳洲目前僅有6艘傳統Collins Class潛艇，最舊一艘已服役近30年。尤其令澳洲擔心的是，中國與所羅門群島今年所簽的安全協議，令中國軍艦可以逼近澳洲東岸的人口集中地區。此舉被認為是澳洲數十年來最大的外交失敗。

7月21日傳媒報道，英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）擬在訪問澳洲時，與澳方討論英國派駐核潛艇駐守當地珀斯直至2040年。看來澳洲將中國視為最大戰略競爭者，短期內不會改變。事實上，澳洲在兩年前公布的《2020年國防戰略更新》（2020 Defence Strategic Update）中，已經將建立強大軍力以阻止外來威脅列為目標。

國際衝突張力中 澳洲自我意識蘇醒

在中國的強力崛起之外，值得一提澳洲內部「自我感知」（self-perception）的演變。澳洲位處南半球邊陲，於舊冷戰時代遠離意識形態鬥爭中心，地大人少，生活舒適，沒有嚴重的階級、宗教及種族等糾紛，是移民的天堂。中國的發展，曾被認為是一個讓澳洲「搭順風車」的好機會。

經過蘇聯崩潰、小布殊反恐戰爭、奧巴馬時代「重返亞太」、中國南海造島的擴展、歐洲民粹主義崛起、中美貿易戰爭、全球化時代退潮、大瘟疫降臨等等之衝擊，澳洲在種種衝突及張力中，似乎感覺自我意識之蘇醒，認識到地區安全問題日益重要；近年澳洲更有評論家提出，該國已經成為一個「區域強國」（regional power），也有「安全線」的問題。我相信中國向澳方提出的「拒絕第三方操縱」要求，正是忽視了澳洲「自我意識」的形成。

另一方面，敵意不會一朝形成，中澳恩怨可追溯到10多年前的交往。2008年總理陸克文訪華時，在北京大學用普通話演講提出西藏的人權問題，引起中方不快。陸克文是西方極少數懂華語的政治領袖，他用普通話致辭，也許想爭取中方好感；但提及西藏，顯然干預了中國內政。這也許是中西文化差別之一。

其後歷年來不快事件不斷積累，例如澳方阻止中國在鐵礦企業的投資、投訴中國駭客攻擊、呼籲中方讓維吾爾族人離國、禁止華為參與建立5G網絡等；而2017年總理特恩布爾提出反外國干預法案，中國施以貿易制裁還擊，以致雙方關係冰封至今。看來中澳關係的蜜月期已過去，短中期來說亦不樂觀。

澳對華鷹派冒起 值得留意

更值得留意的是，堪培拉內正冒起一班對華鷹派的中青年國會議員，及政府外交部和國防部中層官員。他們經歷中澳較友好的1990年代及新世紀的首10年，目睹中國經濟急速發展，中國舉辦的2008年夏季奧運亦令其印象深刻，他們自然期望中國產生一個「自由民主」政體，但現實卻與其願望相差很遠。他們認為中國不但沒有成為「國際上一個負責任的成員」，反而正在改造國際社會，以適應中國自身擴展。他們因此認為澳洲沒有其他選擇，只得發展自己軍力，站到美英一邊了。

8月3日澳洲政府宣布展開10年來第一次軍事力量的戰略評估（Defence Strategic Review），這也是35年來最全面的評估，其目的是應付未來10年或更長期可能出現的軍事威脅。報告預計於明年3月出爐，相信屆時會浮現澳洲對中國的更長遠政策。

作者是嶺南大學政治學系前系主任

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[王耀宗]