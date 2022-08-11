朱子洛：活化旺角街市與建永久康健中心 並無衝突

不過，花園街街市和大角嘴街市先後於1988年及2005年建成啟用後，旺角街市大樓的需求日漸減少，攤檔空置率更達到六成以上。因此，政府於2010年關閉了街市大樓，轉眼間便空置了12年。

2012年，城規會通過將該土地由「政府、機構或社區」改作商業用途，當中預留不少於4500平方米樓面面積作社區健康中心用途，並納入賣地表內。不過，由於當年地產建設商會就旺角規劃總綱圖提出司法覆核，地皮於2013年被剔出賣地表，大樓長期丟空。

到了2018年11月，食衛局諮詢油尖旺區議會，首次建議於旺角街市舊址興建地區康健中心。2019年2月，政府再次將該用地納入賣地表，最大可建樓面面積為6700平方米，賣地條款中列明需要興建一個樓面面積約1000平方米的地區康健中心。

不過，至2020年9月，食衛局再到油尖旺區議會交代地區康健中心進度時，又透露情况有變。由於市建局將前旺角街市一帶納入為油麻地及旺角地區研究（油旺研究）的「發展節點」之一，早前的賣地及於條款內加入康健中心的計劃遭擱置。

取而代之的是，由市建局負責活化目前樓面面積約3400平方米的前旺角街市大樓，預計於2024年完工，並於2025年啟用；但代價是康健中心將由永久變成臨時，市建局會再於油旺區內物色合適位置重新規劃康健中心，作為長遠選址。

公營醫療將飽和 需盡早設康健中心

隨着本港人口持續老化及慢性病日益普遍，香港公營醫療系統的持續性正面臨重大挑戰。香港現時有約200萬人患有一種或以上的長期病患，當中大部分病人都在公立醫院接受跟進及治療。為減輕公營醫療系統的壓力，需要扭轉現時「重治療，輕預防」的醫療體制和觀念。

地區康健中心就是推行基層醫療健康服務發展的一個最重要元素。因此，在預計公營醫療系統即將飽和之前，盡早設立康健中心和推廣當中的服務，是非常重要。

油尖旺地區康健中心由遙遙無期變成有望可於2025年啟用，擁有位處市區核心的地理優勢，服務使用者能夠在地面直接出入，並有整座活化大樓的硬件配套，這座康健中心可望成為全港最大和最方便的基層醫療中心。

康健中心首要考量易達度

不過油尖旺區寸金尺土，若然未來需要另覓長遠選址，將很難找到有如現址方便的位置。如果要像葵青地區康健中心般搬入商廈，將不便居民使用，亦令使用服務的居民難以適應。因此，市建局物色地點時，易達度（accessibility）必定是首要考量，包括方便輪椅人士，出入口應直接在暢通易達的地面；而康健中心設於地標建築，亦方便市民辨識。

康健中心與市建局構想不排斥

話說回來，將旺角街市大樓的過渡康健中心直接改為永久選址，又是否一個可行出路？2021年9月市建局發表油旺研究結果，將旺角街市納入「旺角西—旺角街市更新活化」發展節點，希望透過整合並改善周邊小販攤檔的配置，建立一個結合特色「市集大堂」的混合發展。

地區康健中心其實與這個「市集大堂」並不互相排斥，市建局亦大可以「地積比率轉移」等規劃工具，將旺角街市大樓的剩餘地積比轉移至其他地盤，以保留康健中心而毋須另覓新址。

綜觀全港，亦不乏「臨時變永久」的例子。例如尖沙嘴海防道臨時街市由1978年「臨時」至今，而長沙灣臨時家禽批發市場亦自1974年「臨時」至今。若油尖旺臨時地區康健中心在這幢充滿包浩斯建築風格的旺角街市大樓活化後，可以就此永久定址，既能繼續在卓越的地理位置服務市民，又能節省搬遷所造成的建築和行政成本，又有何不可？

作者是民主黨區議員

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[朱子洛]