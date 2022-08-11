陳帆川：中國才是科網潮流先驅

Google高級副總裁Prabhakar Raghavan在一個論壇上披露，據集團內部研究發現，近四成18至24歲的美國年輕人，當想要找地方吃午飯的時候，不再上Google地圖和搜尋器，而是去抖音和Instagram搜索。這其中一個原因是，年輕人普遍喜歡視覺元素豐富的搜尋結果。

該說法在全球科網界一石激起千層浪，令人擔心獨霸搜尋器市場的Google將步facebook後塵，因被年輕人拋棄而流失市佔率。其實這個潮流早在中國大陸出現，年輕人不用百度搜尋，而是在有「中國版Instagram」之稱的小紅書上研究吃喝玩樂。

相較五光十色的社交媒體，Google界面呆板，而且以文字為主，並無明顯吸引年輕用家的功能。雖然Google的搜尋結果愈來愈多元化，包括引入影片、圖片、問答等欄目，但有分析指，搜尋結果愈複雜，愈無法受年輕人青睞，因為他們追求簡單直接，哪個圖片看起來有趣，他們就點進去。

微信成「一App搞定」超級軟件先驅

另有分析指出，新一代傾向「一App搞定」，意思是用幾個超級手機軟件應付所有需要。例如我們以前拍照、看圖片、找餐廳、看新聞，會分別用4個不同軟件，但年輕人只願使用一個App搞定。這個潮流也是早在大陸出現，集大量功能於一身的微信，就是超級軟件的先驅。

社交媒體成為巨獸，先蠶食傳統媒體市場，再挑戰搜尋器甚至各大小網站的地位。這𧗠生的危機是，雖然年輕人愈來愈善於表達自我，認為自己的聲音很容易被世界聽見，但與此同時也愈來愈被動地接收單一資訊，墮入同溫層，被潮流掀着鼻子走而不自知。

雖然Google搜尋結果也是受演算法左右，惟該算法的根基，是依據網站的權威程度而為它們排位，因此政府網站、世界知名組織的網站、傳統新聞網和品牌官網等，即使內容沉悶，仍會位居前列，亦因此整體而言，Google散播假資訊的頻率遠低於社交媒體。

而且Google所鼓勵的用戶體驗是不斷搜尋，用戶在過程中不斷探索新知識；社交媒體所鼓勵的用戶體驗是不斷閱覽，用戶在過程中其實長時間被動地接收主題相若的資訊。當社交媒體壟斷互聯網和手機使用時數，網絡聲音到底是更多元還是更單一，也許亦可以參考科網潮流先驅的例子。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]