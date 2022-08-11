楊志剛：台灣2027

2027年 中共建軍百周年

2027年或之前收復台灣，完成國家統一，是讓全世界預先看得明明白白的一章未來的歷史。見到「未來史」創造成功，驀然驚嘆原來歷史真的有必然。原來「改變歷史、創造歷史」並非文人的大話和政客的口號，而是可以按規劃實現的歷史真實。

國家經常談到「兩個100年」，第一個是2021年建黨100周年；第三個（重複一次——是第三個而不是第二個100年）是2049年新中國建國100周年。真正第二個100年，在我們運籌千里之中並無在國際上大事張揚：是2027年8月1日建軍100周年。上世紀的1921年建黨，1927年建軍，才有1949年建國。2027年紅軍建立100周年，如果還未實現國家統一，會是百年國恥的現代版，不會發生。

佩洛西吹散美國對台「戰略模糊」

「政治颱風」佩洛西吹散了美國對台政策的「戰略模糊」，讓我們看見「清晰」。有了「清晰」，我們便不再瞻前顧後。既然清晰看見了美國和台獨分子不斷推動台灣實質上雖非名稱上的台獨，那我們亦應明明白白、斬釘截鐵宣示天下：2027年8月1日或之前統一台灣。

清晰的日期，是歷史記憶的路標、歷史進程的方向標。當年英國首相戴卓爾夫人懷着她「以主權換治權」的憧憬來到中國，欲創造英國在香港延續管治的歷史。結果，「鐵娘子」仆倒於北京人民大會堂前的階梯，因為她一頭撞向的「 九七回歸」是用鋼鐵的意志鑄成， 否則英國在談判桌上拖拖拉拉，歷史的前進會失去方向標，香港回歸永遠只能可望而不可及。

「台灣2027」這個日子清晰如鋼、堅硬如鐵，自會創造成功。香港1997和台灣2027兩者不同之處，是香港1997屬「毋須早，絕不遲」的固定一日，台灣2027是「必須早，絕不遲」的朝夕必爭。

於2027年或之前完成國家統一的路途不會平坦，在促統過程中，香港豈能缺席。香港回歸較台灣先行了30年，有大量寶貴經驗可作參考，受過大量痛苦教訓可作警惕，全港大學和不同智庫，有大量人才和智力資源可以調動起來，有系統有組織、目標一致分工合作，浩浩蕩蕩把統一後台灣「一國兩制」的管治模式研究得清清楚楚。

香港經驗可助完善台灣管治模式

至於涉外問題，例如在統一過程中，美國或哪一個西方國家會介入、他們會如何介入、我們應如何反制等等，這類問題，香港毋須操心，國家智囊團及國內研究中心自會研究；香港最能發揮所長的，就是聚焦以香港經驗，完善台灣「特別行政區」的管治模式。

台灣被日本殘暴血腥統治50年，其後再被美國橫行霸道「不佔而領」70年，這120年之間，稍有民族氣節的精英面對血腥鎮壓，面對逃亡、妻離子散、永坐黑牢、被消失、被收買，磨盡了民族志氣，清零了反獨聲音，使媚日舔美成為台灣主流價值。

台灣的年輕人自然難逃被洗腦，我們只能既悲且憫；正如香港黑暴期間，數以萬計的上街學生和數以千計的被捕學生，大部分人誠心以為自己是為了公義。負責全港學生公開試的法定機構，猶能通過層層審批後以「日本為中國帶來的利多於弊」作公開試的試題，我們還能怪學生崇日？我們怎能不深切反思多年來制度上和政策上默許的思想荼毒？

例如每年負責審批百億港元專上教育經費的大學教育資助委員會，在回歸25年後的今天，其最主要決定權居然仍然是被少數英美學者牢牢掌控；雖然文山會海，但從未出現「國情教育」這4個字。長年累月的遺害，荼毒的不單是香港的青少年，多年的積聚，連成年人甚至長者都被洗腦得一塌糊塗。

香港在回歸路上較台灣先行30年，還幸我們的正本清源，讓香港被思想殖民的世代開始踏入反思的年代；加上新冠疫情暴露美國和西方的不堪、血腥的軍事霸凌、唯我獨尊的雙重標準，使不少香港人重新思考。

我朋友之中亦有媚英崇美的鐵桿分子開始覺醒，承認自己多年來被誤導；亦有投機分子和偽裝者內心抗中，但為了切身利益而扮演愛國愛港。惟這樣的扮演也有正面價值，因為扮演的過程會讓他們感受到自己國家民族的優秀，全程入戲並逐漸假戲真做，成為愛國者。這是由反思到內化的過程。

香港的反思者、覺醒者甚至偽裝者，因為曾經親歷，故此最能識破在台美日勢力的遺毒，也最能看破制度和政策上隱藏得漫不經意的遺害。本港大學不乏這類有識之士，只要願意以國家民族利益為本，他們可以為完善台灣管治制度作出貢獻。

以「武統」方案促使「和統」

和平統一台灣、實行一國兩制，是最優結果。促成和平統一，除了以最強的武力威懾、最全面的經濟脅逼之外，另一項必須條件，就是要有最鋼鐵的最終期限，讓寶島同胞知所取捨。如不能於2027年8月1日期限前實現和平統一，則武力統一。

「武統」初期，台灣在政治上、社會上和國家安全上，不會具備條件去實施「台人治台，高度自治」。這情况之下，台灣應以何種模式管治？這亦是香港智庫組織和大學可以深入研究的領域。他們能夠以非官方的自由身分，放開手腳大膽創新。例如台灣在清朝原本就隸屬福建省，並與廈門市屬同一行政單位。武統後，台灣可以撥歸由福建省直接領導和管理；都是閩南語的故鄉，便以故鄉軟語的溫柔化解武統後的心結，毋須「台灣基本法」。這個模式亦有大量細節需要香港以其獨有的經歷去研究。

「武統」是次優的方案，這方案的存在和公開宣示，本身便大有價值，因為會增加台灣人民選擇和平統一的誘因。「福建模式」的最大貢獻就是：方案切實可行、容易操作，亦因此而被台灣人捨棄，進而促使台灣人選擇和平統一的最優方案。

1927年8月1日南昌起義，共產黨響起其歷史第一槍。2027年國家統一大典，全國禮炮齊鳴，呼應了100年前的一槍，圓了14億個夢。

作者是教育工作者

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[楊志剛]