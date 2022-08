任建峰：香港法律界形象再出發

歌曲旋律蕩氣迴腸、繞樑三日,英文歌詞簡直是字字鏗鏘、理直氣壯。令人嘆為觀止的兒歌英文歌詞,包括但不限於「What can we do to protect Hong Kong from unfounded wrong allegations(如何就着無根據的錯誤指控維護香港)」、「Rule of law is strong(法治很穩健)」、「Based on law and evidence, have faith in the years to come. Defenders of the law, lawyers and judges, we have trust in you.(以法律與證據為依歸,對未來有信心,法律捍衛者、律師與法官,我們信賴你們)」。

律師會金曲獲國際迴響

這首說好香港故事、唱好香港的金曲,得到很大的國際迴響,連普通法地區的權威法律界娛樂新聞網站「RollOnFriday」都大事採訪。律師會就着這金曲對網站的回應亦十分謙虛,把一切功勞歸於作曲、作詞的前會長彭韻僖。

至於身在澳洲的我,就不斷有澳洲甚至英國的律師朋友(當中大多從來沒有緊貼留意香港近年各種「優化」的人),以歡天喜地的心情與我分享這金曲,讚嘆歌曲令他們對香港法律界領導層有那麼高的水平和前衛品味,加深了認知。

有好幾個與我分享這首歌的海外法律界朋友更向我強調,此曲令香港法律界成為「international laughing stock」。眾所周知,本人是「番書仔」,對這些英文用詞的含意當然是瞭如指掌。我肯定海外法律界朋友的意思是,這金曲很標準地(stock)令香港法律界在國際舞台(international)上報喜,令大家以開懷大笑(laughing)抹走國際社會近年對香港法律制度的一切偏見。看來今次香港律師會這首金曲,為提升香港國際形象立了一個大功。

既然這金曲立了大功,就必定是香港法律界未來發展的定海神針。律師會會刊《香港律師》今年7月有一篇文章引述數據顯示,從海外來港從事法律工作的專才,在這兩年有下降趨勢。我相信在近兩個多星期以來,有那麼多海外法律界人士聽了這首金曲後,必定會對香港法制信心大增,更會看到香港法律界多麼美好與有趣。這一切都會令海外法律界人士排山倒海地申請來港工作。

同樣,有了這首揚威國際的金曲,亦會為香港本地法律界帶來鼓舞與希望。業界收入最高的一群精英中的精英,必定會因這首歌令香港司法制度聲譽蜚聲國際,而願意成為令其收入大減但可大增國際名譽的香港法官。

至於這一群「法治新一代」——在本地與海外就讀法律的香港年輕人和年資較淺的香港律師,不少行家都向我提起,近一兩年不少律師行與大律師樓收到見習律師或大律師學徒的申請都有下降趨勢;年資淺的律師決定移居海外,亦比過往為多。不過有了這首金曲的正能量,我們當下「法治新一代」必定最終會選擇擁抱香港法律界的美好未來。

今次真的是多得香港律師會簡單的一首歌,令香港法律界形象再出發。這首金曲的影響是否有上述那麼正面?至於你們信不信,在這篇稿落筆的一刻,我反正信了。你們懂的。

(作者按:以上是筆者個人意見,不代表其所屬律師行或團體)

作者是香港律師

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[任建峰]