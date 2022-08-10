李嘉恒：房屋發展與環境保育非二元對立

的而且確，香港長期缺乏房屋用地，過去20年欠缺大規模發展，尤其公屋單位供應一直落後於長期目標，使一般申請者平均輪候時間進一步增加至超過6年。房屋供應短缺亦影響我們的生活質素，我們迫不得已蝸居於更細小且更昂貴的單位。

特首李家超強調房屋供應需要提速、提效、提量，並成立兩個工作組，全方位統籌相關工作，反映新一屆特區政府深明土地房屋是改善市民生活的重中之重，亦回應了習近平主席對未來特區政府施政的期盼。

爭論無休止 土地發展停滯不前

新政府銳意加快土地房屋供應，財政司長陳茂波近日表示，政府檢視所有增加土地供應的方案，不排除發展生態價值不高的郊野公園邊陲地帶興建房屋，以緩解緊張的房屋供應。惟這番言論再次引起社會討論，環保組織更批評有違數年前「土地大辯論」的共識，擔憂先例一開，恐對生態造成無可逆轉的破壞。面對眾多的土地發展選項，有輿論認為，本港仍有逾千公頃的棕地及綠化地帶，政府應優先規劃棕地，不應只着眼郊野公園邊陲地帶。

事實上，即使政府規劃及發展棕地，亦要物色其他適合土地，重置目前棕地上的經濟活動。本港土地資源已經緊絀，更遑論預留土地作重置，估計發展棕地時間比其他選項更費時。面對迫切的房屋問題，政府已多次表明多管齊下推進土地供應，意指各發展土地選項並不互相排斥，並應同時推行，不該有先後之別。

過去社會經常陷於不同的意識形態之爭，並將房屋發展與環境保育置於二元對立面，無休止的爭論，使本港土地房屋發展停滯不前。環境及生態局長謝展寰亦提出，環境保育和土地發展事實上可以並存，並引入「積極保育」的方法，專注於幫助相關物種，改善它們的棲息地和促進生物多樣性。換言之，我們需要找到一種方法平衡保育與發展，讓這兩個部分發揮協同效應。

應提升保育與發展討論層次

筆者認同謝展寰局長所言，以往很多圍繞保育與發展的爭論，只停留在「避免及防止」層面，即是通過避免及防止潛在負面影響發生，來確保不會對環境造成損害，二元對立亦由此而起。隨着科技發展，保育與發展的討論亦應提升到其他層次，例如「環境修復」及「環境補償」等，通過科學研究去改善或保存生物的棲息地環境。可惜，這些層面並未在本港得到廣泛討論。

事實上，本港早已建立一套環境影響評估制度。在本港發展的指定項目，都須通過環境影響評估，要求就該項目可能產生的影響及緩減該影響的方法，向政府提交報告，獲批環境許可證才能開展項目。

然而，經過多年實踐，環境影響評估制度仍存在不足之處，例如在環評報告中提出採取的緩解或補償措施，政府未有積極監督其成效；再者，環評報告中指定須予以評估的影響，在過去多年並無任何改動。不過，隨着政府公布優化《環境影響評估條例》程序，改善後的環境影響評估制度，可更好平衡保育與發展。

另一方面，在推進綠色發展及碳中和的過程中，「環境補償」經常被討論，一般指在發展地點之外，為補償發展地點造成生物多樣性「淨損失」而採取的行動。

香港彈丸之地，難以再有其他合適資源，為土地房屋發展作補償。然而，自然生物及環境並無界域之分，例如中華白海豚不僅在香港水域棲息，廣東珠江口一帶亦有牠們的蹤迹。若然放眼粵港澳大灣區，香港可帶領各方在生態環保領域的合作，共建優質生態環境，促進生物多樣性，亦可視作為本地發展的環境補償。

放眼周邊城市 共商共建

解決住屋問題，是達至長治久安的首要任務。土地房屋在理念原則上的爭論，已困擾香港多年，惟房屋發展與環境保育並不是二元對立。具科學和生態價值的地方，固然應在法律上得到更好保護；然而，並非所有郊野公園邊陲地帶或綠化帶都具高度科學和生態價值，應獨立就有關選址討論是否值得發展。

在環境管理上，本港將會有一套更新的環境影響評估制度，來平衡保育與發展需要。不論在土地房屋或環境保育上，我們規劃未來時，應同時放眼周邊城市的發展，共商共建。只要香港社會各界目標一致、眾志成城，終可找到平衡保育與發展的方向。

作者是議會工作人員協會主席、香港青年時事評論員協會成員

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[李嘉恒]