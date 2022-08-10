劉銳紹：愁雲戰霧罩南天 鳳台枉設葡萄酒——台海軍演後的中美和兩岸三地形勢

（1）中美各得其所 台灣被綁上轎

首先簡略回顧這次台海軍演後的形勢。

──美國按其設想，至少達到3個目的。第一，在國際面前製造了「中國威脅和非理性」事例，增加國際的「恐共」憂慮和「聯手制華」的本錢，且看東盟的聲明就是一例。第二，利用解放軍演練期間，盡量蒐集軍事數據，評估日後兩岸以至中美對決的系數。解放軍有見及此，也不會真的「精銳盡出」（只是壯民氣的宣傳），彼此兵不厭詐，互相刺探軍事實力而已。第三，成功促使台灣進一步依賴美國，不能動彈。

──中國大陸這邊，無論是主動或被動，也達到3個目標。第一，在咫尺之間（離台灣海岸線最近只有約16公里）實地測試了攻台策略，蒐集水文和地理等資料，再行檢討，作日後「武統」之用。第二，創造了既定事實，如越過台海中線和軍演常態化，可作長期干擾戰。第三，習近平進一步鞏固權力。

──不過在民意層面（除可控範圍外），大陸則陷於被動。有戲謔之言說：「老太婆（佩洛西）戰雲密佈下仍敢在台灣睡一晚，習近平在絕對掌控安全的香港沒有過一夜，只能說他要日理萬機，無暇留宿，老太婆百無聊賴，無事生非！」如何解讀？悉隨君便。

（2）中美早晚對決 但不會短期出現

──按此態勢發展，東西陣營進一步對壘和碰撞，以利益板塊為凝聚（含意識形態和制度）的對撼，以至中美對決，早晚都會出現。關鍵是碰撞到哪個程度？是兩敗俱傷？還是一方得勝終止惡鬥？是玉石俱焚？還是互相懂得收掣？無人能知，但眼前的樂觀因素不明顯。

──不過即使中美對決，也不會短期內出現，因雙方均未有足夠的致勝能力和準備。如果對決變成持久戰和消耗戰的話，對雙方眼前的迫切需要也毫無好處。所以美國的如意算盤是：促使兩岸關係緊張甚至出現有限度的軍事衝突，然後在全球發動針對大陸的金融戰和超限戰，或挑動中共內亂（包括政軍關係），那麼美國就可以減少代價。否則時間愈長，大陸的條件愈強，美國就愈難佔優。

中國大陸的最佳戰術則是，在保持政治和軍事張力下充實自己，但關鍵仍是忍而不發，不作冒險和急功近利，再耐性地等15至20年，待中美實力進一步拉近，徐圖後計。不過，現代政治不能忽略現代化謀略，這倒是必須內省和清醒的問題。

──談到現代化謀略，人民和人文元素不是可有可無，而是必不可少。大陸在這方面的發揮（即使從權術和技巧層面看）遠不及台灣，這不單是宣傳和輿論戰，而是實在的基本和根本問題。所以不要迷信武力，即使有機會師出有名（例如反「台獨」，惟性質仍是內戰）及有能力「武統」台灣，但也要付出沉重的民族代價（與民族復興的原意背道而馳），同樣可能引火燒身。

（3）兩岸鵲橋難再架 自毁香港「潤滑劑」

──台海軍演後，香港高官齊齊表態支持，責美不是，罵台不該。此舉過去甚少出現，有建制派認為這才是正常。但反觀大陸各省市，也沒有紛紛表態；澳門亦只是一份特區政府聲明，而不是各高官逐一表忠。難道這又是內地和澳門「不正常」？

不過，我又無意貶斥香港高官，因為食君之祿，忠君之事。外界隱隱感到背後似有一種動員、組織，或者精神感召的力量，他們不敢怠慢，才會不約而同統一表態。至於力量何來？不得而知，也毋須知道。總之，這說明香港政治文化已比內地「先進」，擔心慢了一步就落後於形勢，更落後於同路的競爭對手。但是又有多少人理會，這種泛政治化的表現將對一國兩制有何負面影響呢？

──回顧昔日香港在兩岸溝通的角色，實在起了十分重要的作用。馬英九以台北市長之名訪港，各方努力分別在港成立「協進會」和在台成立「策進會」（類似兩岸的「海協會」和「海基會」）。此外，還有很多後來才透露出來的接觸（包括在陳水扁年代），都是在香港進行。香港這種「潤滑劑」作用，今天已蕩然無存。北京指摘完全是台灣（尤其是民進黨）的責任，但如果冷靜思考，大陸和香港有沒有同樣雪上加霜？

──所以不宜從循環不息的怪圈中尋找「關係惡化的原點」，倒不如從這個怪圈中尋找解決問題的原點。眼前，香港毋須主動跟隨內地對台灣施壓（例如限制百多種食物進口），內地也毋須間接促使香港跟隨，破壞台港之間的貿易。即使香港已經「鳳台枉設葡萄酒」，但穩定兩地關係，必定對穩定兩岸關係有好處，更不會引致「愁雲戰霧罩南天」。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]