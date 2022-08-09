伍俊飛：讓「自由開放」香港再創輝煌

習主席特別強調香港「自由開放雄冠全球」，這是中央最高層對香港政治、經濟、社會和文化體制做出的重大判斷，既是對香港回歸祖國後各項成就的高度讚揚，也為香港未來發展明確了方向、規劃了藍圖。習主席由此號召特區政府和廣大市民悉心維護香港「自由開放」的體制和環境，繼續推動各項事業全面進步。

習主席在七一講話中3次提到「自由開放」一詞，其中兩次出現在對過去25年成就的回顧中，一次出現在對香港獨特地位和優勢的肯定中。自由開放的香港展現出絕無僅有的獨特性，否定了西式政治制度和價值觀將要一統天下的理論，表明人類社會未來的生活範式是開放和多元的，仍然需要進一步探索。

自由開放的香港把現代性和多樣性有機結合起來，表明各種不同的文化傳統對現代性都有形塑作用，尤其是歷經千年仍綿延不絕的中國傳統文化。世界主要文明的不同價值觀和生活方式，在香港交匯融和，催生出一個充滿獨特個性和無限可能的社會發展體系。

應捍衛個體機構等所享自由權利

香港在金融自由、貿易自由、投資自由、營商自由、思想自由、新聞自由、言論自由等方面，一直位居全球各經濟體前列，其制度保障來源於習主席特別強調的普通法制度。立足當下，面向未來，香港各界人士應當繼續尊重、維護法治精神和司法獨立，捍衛個體、機構、企業等享有的自由權利。

同時，自由權利必須在法律允許的範圍內行使，不能成為違法違規的藉口。世界上不存在絕對的自由，個體自由必須以尊重他人權利和維護公共秩序為前提。市民應當配合特區政府在維護社會秩序和保障個體自由之間所採取的平衡措施。我們需要依靠普通法來削弱甚至消除社會不穩定因素、民粹主義和各種極端思潮與行為。

習主席在講話中強調的「開放」，我們可以從兩個層面加以理解：第一是對內開放，即陸港融合；第二是對外開放，即提升香港國際化程度。陸港融合目前最方便的平台是粵港澳大灣區，特區政府正加大香港與大灣區各城市的合作力度，不斷推出方便本港企業和市民到內地發展的新措施。

接下來，我們應充分統籌調動相關資源，借內地東風來加快補齊本港短板。香港宜積極利用深圳在國際上領先的應用科技、產品研發、專利技術、全產業鏈製造能力，同時發揮香港在基礎科學研究、國際金融中心、普通法、國際化等方面的既有優勢，通過合理分工，形成協同效應，推動香港尤其是北部都會區創科產業的培育和發展。

香港國際化程度不能減弱

香港是中國最國際化的城市，這一地位只能增強，不能弱化，而且要走向更廣闊的世界舞台。香港有120多個外國領事機構，是駐有最多外國代表的非首都城市之一。

港人樂於接受外來文化，善於吸收外國先進技術和經驗，勇於到世界各地接受教育，也歡迎全球華人華僑來港工作和生活。海外人士在港居留，積極融入香港社會，與本港市民共同孕育出新的混合元素，在潛移默化中改善社會、經濟和文化環境與氛圍。

為落實中央「十四五」規劃對香港「八大中心」的定位，包括進一步鞏固香港的國際金融中心地位，我們迫切需要設法解決推進國際化事業中存在的高端人才不足問題。

香港需要更多工程師、設計師、優秀文創人才等，因此筆者建議特區政府通過優惠政策在全球範圍廣納賢才，特別是海外華人企業家、科技人員和專業人士，爭取把香港建設成「海外華人之都」。這樣我們才不會辜負習主席對香港的褒獎、期望和重託，讓香港這座「自由開放雄冠全球」的國際都會屹立不倒，再創輝煌。

作者是紫荊黨政策研究院院長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[伍俊飛]