林筱魯：自動駕駛——不需方向盤但要有方向

根據世衛公布的報告，目前全世界每年道路交通事故造成大約130萬人死亡，每分鐘超過2人死亡，實在有必要重視。因此在2020年9月，聯合國大會通過一項決議，宣布開啟「2021至2030年道路安全行動10年」，並發布《行動10年全球計劃》，呼籲全球各地繼續改進道路和車輛設計，加強法規及執法工作。

談起車輛設計，不期然想起早前香港特區政府向立法會提交訂立自動駕駛車輛規管框架的立法建議文件。其目的是政府擬制訂新的規管框架，以配合業界更廣泛地測試和日後進一步應用自動駕駛車輛，及相關技術在香港的發展。

事實上，政府早在2017年公布的《香港智慧城市藍圖》、2019年推出的《香港智慧出行路線圖》，及2020年底發表的《香港智慧城市藍圖2.0》，都涵蓋自動駕駛車輛。

其中，智慧出行路線圖特別指出，在香港引入自動車，取決於自動車如何與道路使用者和基礎設施互動。有意見認為，自動車在發展過程中尚未完全建立一個「完整的生態系統」。因此，必須為自動車制訂更多配套政策，例如是否有適當的保險保障、誰是合資格駕駛者、哪類道路適合自動車使用，及如何把風險降至最低等等。

港府政策方向正確 惟欠長遠目標

這5年內，政府亦推出不少形形色色的政策。在2017及2019年，運輸署先後發出有關許可證規定及程序指引，並曾在2017年中至今，透過發出許可證，於8個地點展開測試，包括大學校園、空運貨站、文化區、 科技園區及工業邨等，並在香港科學園成立自動駕駛測試中心；另外，在2019年11月成立香港自動駕駛車輛科技應用技術諮詢委員會。

先不談政策的成效，從整體上看，政府方向正確，可惜速度欠奉、欠缺願景。毫無疑問，政府每年都會推出部分措施；可惜，總令人感覺政策和措施零散無序。原因在於政府不曾高瞻遠矚、欠缺長遠目標，導致很多構件未能互相呼應，更遑論得心應手。

除了欠缺時間目標外，其他原因在於各部門欠缺交流和協調、各自為政，導致政策工作踟躕而行，難以有效推動創科變革。

目標應是讓車輛通行全國 不再分「左右軚」

香港可從新加坡借鏡——新加坡在2006年公布「iN2015」策略，設立專責的跨部門機構，由資訊通訊發展管理局統籌全國應用科技發展，並建立發展創科的基礎及長遠藍圖；及後在總理公署中設立統籌辦公室，加大發展創科的力度；另外，又致力把大學科研商業化，為大學的研究成果作配對、尋找投資者。

回看香港就自動駕駛的應有目標，理應是能夠讓車輛在大灣區起步，不用再為方向盤分左右，自由地在區內以至全國通行。這不單涉及香港自身的基建配套和法規制訂，更需盡快與內地單位協調協作，方能成事；否則，只會產生一套只能在香港範圍內行走的系統。新一屆政府需要就此突破既有的思維和行動框架，才能成事。

作者是立法會議員

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[林筱魯]