歐陽五：美對華「切香腸」切到手

美國步步緊逼 中國還施彼身

妥善處理台灣問題是中美建交的前提和政治基礎，美國白宮、國務院和國會山的老練政客不可能不懂，尤其是以通曉外交及國際安全事務知名的現任總統拜登。於是也難免有輿論認為佩洛西和拜登是在表演「雙簧」，畢竟從拜登上任至今，美國一直在中國的台灣問題紅線上反覆橫跳——

在宣稱「一中政策」未變的同時，執意對台軍售，涉台法案頻出，參眾兩院議員和前高官頻繁訪台；一邊是總統公開說會「武力保衛台灣」，一邊是白宮澄清「口誤」；國務院官網一個月內兩次修改「美台關係」事實清單，至今「台灣是中國一部分」表述仍不見蹤影；質疑聯合國大會第2758號決議，宣揚「台灣地位未定」，支持台灣拓展「國際空間」，以共同價值觀為名拉攏甚至脅迫盟友「挺台」，將台灣問題「國際化」；慫恿台灣在經濟上與大陸「脫鈎」，實則掏空台灣競爭力……

相較美國的步步緊逼，中國仍處於見招拆招的階段，卻也不乏以彼之道還施彼身。從事實性打破「海峽中線」，到軍機在台灣西南空域常態化巡邏和繞島飛行，明確台灣海峽不是國際水域，再到這次大規模環島軍事演訓行動，面對美台勾連的一次次「切香腸」，中國的反制都以進一步加強對台海的實控為結果，這何嘗不是另一種意味的「還施彼身」？

諷刺的是，美國在行動中一步步倒退、虛化、掏空「一中」原則，佩洛西訪台受到的全球輿論高度關注，卻讓國際社會尤其是美國普通民眾又一次被「一個中國」洗禮。且不論160多個國家和國際組織再次重申支持「一個中國」，美國媒體在這次相關新聞報道中，亦不得不一再向受眾普及台灣問題歷史經緯和美國的「一中政策」，就連那些發表聲明指摘中國的國家，亦同時聲稱仍持「一個中國」立場。

更讓美國尷尬的是華盛頓傳出的混亂信號。無論是否演「雙簧」，國際社會看到的是拜登沒能說服同屬民主黨的佩洛西。如《紐約時報》所說，這不僅引發美國總統究竟有多大權威的終極問題，也是華盛頓向亞太地區盟友和伙伴傳出一個非常糟糕的外交信號，佩洛西亞洲之行讓中國顯示了實力、削弱了美國盟友的角色。這也讓人對美國佈局已久的印太戰略產生更大疑慮。

華府政客「擺爛」

三權分立惹質疑

美國對華政策總體上是其內政的延伸，這也是美國在台灣問題上失去底線的重要原因。如今美國政壇，政客個人利益與黨派利益、國家利益的分歧暴露無遺。

譬如表面上看，國會兩黨似乎在對華問題上有高度共識；但從佩洛西訪台即可看出，這種共識不過是他們都想打「中國牌」、「台灣牌」，而不是說在對華問題上有等量利益。至少在外界看來，就連同黨的總統和眾議院議長都沒有在訪台一事做到同氣連枝。人們看到的只是政客的小算盤，看不到他們真正維護國家利益。

由此，遭到質疑的不僅是美國總統的權威，更是美國乃至西方世界一直引以為傲的「三權分立」制度。當初這一制度的設置是為了讓各方利益達到平衡，避免個人或團體掌控極端權力，如今卻已面目全非。

若說特朗普時期的各種亂政尚能稱為個人行為，但民主、共和兩黨日益為反對而反對，幾乎很難達成政治妥協，已成國會山常態，最高法院更是在取消憲法對墮胎權保護等一系列被國際社會公認為倒退的裁定中，湮滅公平正義的光環。本應主導外交的白宮，以無法干涉國會領導人行程為由未能阻止佩洛西，展現出來的不是行政、立法相互獨立，而是以之為藉口的相互「擺爛」。

有人判定美國正走向衰落，有人認為這只是美國免疫系統在發揮作用，還有人認為這是世界走向多極化的陣痛。但無論如何，美國自身造成的問題不應該讓全球埋單。世界應思考，如何避免和控制美國風險外溢。

作者是時事評論員

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[歐陽五]