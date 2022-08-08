鄭立：大義的基礎 是義理人情

古代齊王與孟子對談，問孟子政事，孟子說：「昔者文王之治岐也，耕者九一，仕者世祿，關市譏而不征，澤梁無禁，罪人不孥。」在上古時代，商代對於罪人的態度是「罪人以族」，當時的統治者懲罰人會連親族一起懲罰；而周文王則相反，他不會懲罰親族。這就是「罪人不孥」的意思。

可見統治者的懲罰是否要牽連家族，早就是亙古的議題。孟子刻意提出「罪人不孥」之說，正因牽連家族是常態。這是因為我們相信血濃於水，我們相信感情大於政治，親族關係輕則是政治上的不可靠不忠誠，重則是假意臣服、伺機謀事。所以在政治上與統治者有衝突的人，親族也不會好過。

但這是否等於應該聲稱斷絕關係呢？其實你代入統治者的角度看，答案就很顯然，那就是意義不大，因為這是倒果為因。如果信任你，你的親族如何並不重要。香港的權貴們，不乏在30年前激烈批判北京者，也不乏家當和家族都在歐美者，都不妨礙他們被重用。

相反，如果他不信任你，斷絕關係也好，批鬥自己父母也好，就是不信任你。以前有本「輕小說」叫《三國演義》，裏面有一段是，呂布被捕，向曹操提議投誠，曹操最後還是拒絕了，就是說，你既然連你的義父都可以背棄，難保哪天不會對付我呢？

在強大時依附者，叫作攀附；在危惡弱勢時還堅定不移者，才叫作忠誠。表達自己連親人都可以放棄，對於像我這種傳統的東方人來說，不會視為忠誠，只會視為反覆無常，畢竟大義的基礎就是人與人的義理人情。

但說那麼多，我又不否認，攀附者大富大貴是客觀事實，我也不敢說出身草根的我並不羨慕。從結果看，所以也許他們才是對的也說不定。

作者是專欄作家

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄭立]