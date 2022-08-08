李峻嶸：新一屆政府應讓大眾都向上流動

在討論之前，先要提出一個看似無謂的問題：為何特區政府應處理貧窮問題？在盛行自由市場理論、實行資本主義體制的香港，曾幾何時一個主流想法是：成功是個人努力的結果，失敗與人無尤。但跨代貧窮的存在，卻違背了資本主義社會「理想」上要實踐的個人主義原則。假使一個人的生活質素、財富、社會地位是繼承上一代，而不是取決於自己的實力，那麼資本主義的財富分配機制就難有認受性可言。所以跨代貧窮就成為政府較重視的民生議題，而且坊間亦不會太反對政府動用公帑去紓緩跨代貧窮。

帶領行動小組的政務司長陳國基曾提到，構想中行動小組的工作主要有三大元素：師友配對、個人發展規劃和財政支援。他指「師友會幫助學員培養正確理財觀念，有效使用計劃向參與者提供的財政支援，實踐他們的個人發展規劃」。

政府對青年貧窮問題的思維盲點

早已有論者提出，這項計劃跟2008年已成立的兒童發展基金計劃相似。勞福局曾委託理大陳高凌教授研究兒童發展基金的成效，研究報告指出，在參加研究的在職人士之間，曾受惠於基金者的每月薪酬，比沒有參加過基金者為高；再加上較少在職的基金參加者有接受社會福利署經濟援助，所以基金對紓緩跨代貧窮有正面影響。

即使兒童發展基金的計劃是有好成效，但我們不能忽視該計劃的局限。儘管有財政支援元素，該基金的重點是改變受助人習慣，而行動小組的方向似乎亦不會有太大分別。

換言之，由曾蔭權領導的特區政府到李家超班子，在理解為何基層兒童／青少年難以擺脫貧窮時，其假設沒有太大分別——他們缺乏良好習慣和不懂作適合的選擇。資源貧乏可能真的會令基層家庭小朋友較難學會作好抉擇，針對這一點下工夫，當然不是壞事。

這種思維卻顯然有其盲點。高薪厚職是勞動市場的少數，而且香港充斥大量低薪工作。2018年樂施會發表的《香港生活工資研究報告》提出生活工資應為時薪54.7元，而當時全港有過百萬僱員的時薪低於54.7元。隨着生活成本上升，樂施會今年所主張的生活工資已提升至時薪58.5元。但根據政府《2021年收入及工時按年統計調查報告》，有四分之一僱員的時薪不超過53.5元。

事實上，假設一個僱員的時薪達到58.5元水平，而此人每月工作26天，每天工作8小時，其月入亦只得12,168元，肯定不是一個大部分打工仔女覺得有尊嚴和合理的水平。令弱勢社群學生有良好的理財觀念、助他們做好生涯規劃，是無法使這些低薪工作大幅減少的。

何况就算政府搞強化版、擴大版的的兒童發展基金，中上層家庭還可利用他們的資源優勢，來設法保障自己子女可以讀到帶來更多經濟回報的學位，得到更有前景的工作。基層家庭出身的年輕人，在學業和職場競爭上仍難免處於劣勢。他們進入職場後或者不會跌進綜援網，家庭總收入也可能不會低至可以領取在職家庭津貼的門檻，但這不代表他們不用受低薪和高工時之苦。

讓市民過有尊嚴生活 應是政府主要考慮

過往自由市場萬歲的論調，近年已備受質疑。香港作為一個富裕城市，除了跨代貧窮不應該存在，在職貧窮、長者貧窮也是這個城市的恥辱。洗脫香港的恥辱，讓大家過有尊嚴的生活，才應該是政府看待貧窮現象時的主要考慮。

李家超強調新一屆政府要「以結果為目標」，那麼他的團隊在貧窮或社會不平等議題上，就不應該只看跨代貧窮和「幫助青年向上流」，而是應以讓整體的中下層「向上流」——享受較佳生活條件——為目標。

要達到這結果，就要增加中下層市民收入、減少他們的生活成本和壓力，具體牽涉的政策範圍並不少。以勞工政策為例，可做而且應做的措施包括：增加法定最低工資，並改為一年一檢；以立法手段保障集體談判權，增加勞方議價能力；制訂標準工時等。房屋政策方面，力圖增加公屋供應量當然是應該要做的，但世界上沒有任何政府可以即時變出大量資助房屋。比現時更全面、更有效的租務管制，亦是不可少。

不敢要求資方讓利 無法達有效結果

這些措施當然會引來身為既得利益者的資方和業主反對，惟貧窮和眾多的民生問題，就是源於資源和權力分配不平等。問題不是因為基層市民不會儲蓄、做錯決定而造成。不敢要求資方讓出實質利益，就算有更多針對劏房家庭兒童的項目，都無法達到有效結果。

李家超早前在訪問中提到，港人到海外生活可能要忍受收入下跌。這不是沒有根據的觀察；但問題是，為何部分人寧願在職業性質甚至收入上經歷「向下流」，都要離開香港？其中一個原因，是否就是在一些西方國家當藍領，收入可比香港高、工時可比香港短？誠然，香港在全球經濟上的角色和宏觀政治局勢，可能限制了特區政府施政空間，惟如果要留住人才以至吸引人回流，新一屆政府在貧窮和社會不平等的議題，必要有新的認知。

作者是理大專業及持續教育學院社會科學、人文及設計學部講師

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[李峻嶸]