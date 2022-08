季霆剛：台北變哈爾科夫的噩夢

2日晚對兩岸上下而言可謂有驚無險,佩洛西這一程航班,比美國男星Harrison Ford的電影驚悚之作《空軍一號》還要緊張,幾乎引發世紀大戰。最後,航班順利降落,但這場中美劇鬥並未告一段落,筆者恐怕這種對抗格局只升不跌。

佩洛西有如脫韁之馬,在政治生涯尾聲展開所謂最後之旅,正值中共二十大和美國中期選舉的兩國人事迭變之前。佩洛西在台期間稱,希望此行能為其他美國高層訪台鋪路。

俄烏戰爭成美民主黨決策轉捩點

佩洛西一言,可能是進一步擴增美國2018年通過的《台灣旅行法》範圍,在民主黨當政下之美國,將進一步令「一中」政策空洞化,比特朗普執政時更甚,而且有加劇之勢,這將令大陸更為惕厲。此已非戰略模糊與否之問題,而是空談「一中」,有意欺蒙大陸,如此一來將更不利兩岸情勢。

一直以來,除非涉及主權問題,大陸本着善意,相互管控分歧;但佩洛西在中美兩國元首通話後依然來台,顯示於重大分歧上,美國民主黨的決策已經完全以意識形態來取決,而轉捩點就在俄烏戰爭。

美國總統拜登在俄烏戰爭發生後的首個月,就稱莫斯科的侵略是對民主的重大考驗(the test of this moment is the test of all time);他又在演講稱「看在上帝的份上,這個人(普京)不能繼續掌權(for God's sake, this man cannot remain in power)」。

其實在去年,拜登已對這種意識表態,他稱民主政體與專制政體之間正展開一場「戰鬥」。拜登在擔任總統後的第一次國會演說上,已表示「我們必須證明民主有效(we have to prove democracy still works)」。

拜登沒有特朗普的商人風格,口口聲聲說習近平是他的好朋友,從沒有猛批普京、習近平等人,不希望結怨。拜登與特朗普之殊異,在於公開挑戰中俄體制,背後理念是具有煽動性、顛覆性。

對中俄而言,與美國關係難有好轉空間,早前中國大陸與美國間的對話,有如對牛彈琴;再費時與美國辯析如何理解「一中原則」、「一中政策」,有如緣木求魚,因為美國一切目的就是希望證明大陸的政體有「差失」,比美國政體「不濟」。

所謂民主伙伴 只是挾台藉口

中美關係同樣是因俄烏酣戰暫且「鬥而不破」。隨着嚴冬降臨,俄烏戰爭料將轉向平穩,結局如何走向,將視乎美歐對烏克蘭的籌決處置。俄烏戰爭終局等同將戰場轉移至東亞,台北變成導彈在上空橫飛的烏克蘭哈爾科夫,美國人毫不在乎。

美國人更不在乎烏克蘭是否能戰勝俄羅斯,只希望烏克蘭能令俄羅斯連月虧累,美國付出最小成本使出制裁,這就是美國的計度。同樣地,美國挾制台灣,但從不在乎台灣是否能抵抗大陸武攻。所謂民主陣營的一員,只是美國挾制台灣的藉口,對其百姓死活置之度外。若細觀美國如何看待當今成千上萬哀鳴慘叫的烏克蘭難民,便知曉其用心。

作者是全國港澳研究會會員、深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[季霆剛]