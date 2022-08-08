季霆剛：台北變哈爾科夫的噩夢

2日晚對兩岸上下而言可謂有驚無險，佩洛西這一程航班，比美國男星Harrison Ford的電影驚悚之作《空軍一號》還要緊張，幾乎引發世紀大戰。最後，航班順利降落，但這場中美劇鬥並未告一段落，筆者恐怕這種對抗格局只升不跌。

佩洛西有如脫韁之馬，在政治生涯尾聲展開所謂最後之旅，正值中共二十大和美國中期選舉的兩國人事迭變之前。佩洛西在台期間稱，希望此行能為其他美國高層訪台鋪路。

俄烏戰爭成美民主黨決策轉捩點

佩洛西一言，可能是進一步擴增美國2018年通過的《台灣旅行法》範圍，在民主黨當政下之美國，將進一步令「一中」政策空洞化，比特朗普執政時更甚，而且有加劇之勢，這將令大陸更為惕厲。此已非戰略模糊與否之問題，而是空談「一中」，有意欺蒙大陸，如此一來將更不利兩岸情勢。

一直以來，除非涉及主權問題，大陸本着善意，相互管控分歧；但佩洛西在中美兩國元首通話後依然來台，顯示於重大分歧上，美國民主黨的決策已經完全以意識形態來取決，而轉捩點就在俄烏戰爭。

美國總統拜登在俄烏戰爭發生後的首個月，就稱莫斯科的侵略是對民主的重大考驗（the test of this moment is the test of all time）；他又在演講稱「看在上帝的份上，這個人（普京）不能繼續掌權（for God's sake, this man cannot remain in power）」。

其實在去年，拜登已對這種意識表態，他稱民主政體與專制政體之間正展開一場「戰鬥」。拜登在擔任總統後的第一次國會演說上，已表示「我們必須證明民主有效（we have to prove democracy still works）」。

拜登沒有特朗普的商人風格，口口聲聲說習近平是他的好朋友，從沒有猛批普京、習近平等人，不希望結怨。拜登與特朗普之殊異，在於公開挑戰中俄體制，背後理念是具有煽動性、顛覆性。

對中俄而言，與美國關係難有好轉空間，早前中國大陸與美國間的對話，有如對牛彈琴；再費時與美國辯析如何理解「一中原則」、「一中政策」，有如緣木求魚，因為美國一切目的就是希望證明大陸的政體有「差失」，比美國政體「不濟」。

所謂民主伙伴 只是挾台藉口

中美關係同樣是因俄烏酣戰暫且「鬥而不破」。隨着嚴冬降臨，俄烏戰爭料將轉向平穩，結局如何走向，將視乎美歐對烏克蘭的籌決處置。俄烏戰爭終局等同將戰場轉移至東亞，台北變成導彈在上空橫飛的烏克蘭哈爾科夫，美國人毫不在乎。

美國人更不在乎烏克蘭是否能戰勝俄羅斯，只希望烏克蘭能令俄羅斯連月虧累，美國付出最小成本使出制裁，這就是美國的計度。同樣地，美國挾制台灣，但從不在乎台灣是否能抵抗大陸武攻。所謂民主陣營的一員，只是美國挾制台灣的藉口，對其百姓死活置之度外。若細觀美國如何看待當今成千上萬哀鳴慘叫的烏克蘭難民，便知曉其用心。

作者是全國港澳研究會會員、深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員

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[季霆剛]