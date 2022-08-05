陳克勤：稱懲教院所「無降溫措施」 無中生有

近日有反對派人士於大氣電波無的放矢，抹黑小欖精神病治療中心的管理手法，訛稱懲教署於各院所內不設降溫措施、每日不能「放風」、每日僅得10分鐘洗澡時間等。由於該名反對派人士曾是在囚者，偽裝「權威」說三道四，不熟悉懲教設施操作的市民很容易會信以為真、被他誤導。

沒有調查就沒有發言權，上周我以太平紳士身分巡視懲教院所，並就以上問題詳細詢問院所工作人員。親眼所見，親耳所聞，與該反對派人士所說情况迥然不同。

不設冷氣 走廊裝牛角扇吹風入囚室

事實上，懲教署一直有為囚人士提供降溫措施，並不斷更換門窗等舊式硬件設施以改善空氣流通，在囚者的洗澡時間亦不限於10分鐘，而且過去5年都沒有在囚者中暑個案。假新聞一單都嫌多，反對派人士應實事求是，不要再無中生有。

由於懲教院所不設冷氣空調，風扇就是非常重要的降溫工具，加裝風扇是非常講究的。由於在寢室內加裝強力風扇會影響在囚者睡眠，署方做法是於外面的走廊加裝強力牛角扇，令涼風透過閘門縫隙吹進囚室，促進室內空氣流通。

至於寢室內，則採用較寧靜的家用式風扇及防自殺設計的滾筒扇。自2020年中起於各懲教院所額外加裝的風扇總數達2100把，目前總數達到16,300把，並會恒常更換舊式風扇及繼續加裝風扇，確保室內空氣流通和溫度處於合理水平。

而除了加裝風扇，署方正陸續淘汰舊式閘門及窗戶，於翻新工程中更換新式、更多縫隙的閘門及窗戶，持續改善空氣流通。由此可見，署方一直重視在囚者的健康，盡量為他們提供通爽環境。誣蔑署方「沒有提供降溫措施」的謊言不攻自破。

除了以上措施，署方亦允許在囚者購買冰巾及手搖扇。冰巾只要反覆加水就可使用，既經濟又環保，不會製造垃圾。冰巾加上手搖扇，已能有效達到降溫功效。對於有反對派人士主張讓在囚者使用退熱貼，署方已表示基於保安理由，不會批准在囚者購買退熱貼。

每日安排運動 洗澡時間不限10分鐘

事實上，署方的考慮非常周詳，一直向在囚者提供人性化的安排。例如署方注重在囚者身心健康，並按法例規定，每日安排在囚者參與運動，基於健康理由而獲醫生豁免者除外。署方亦會根據院所運作，安排在囚者每日分時段洗澡，不會規限須於10分鐘內完成。

囚室內設水喉、面盆，供在囚者隨時洗臉、抹身，基本配套絕對齊全。署方也重視在囚者休息時間，囚室內不會長期開燈，除非是監察有醫療需要的人士，才會較長時間開燈，目的是要確保在囚者安全。

值得一提的是，懲教院所內不止有在囚者，懲教人員也在相同環境下工作。而為避免懲教人員流失，署方一直致力改善他們的工作環境。改善通風降溫的問題後，在囚者和懲教人員都受益，所以署方絕對支持改善院所環境，營造「雙贏」局面。

這個世界已經夠多假新聞了，實在不應憑空揑造更多假新聞。就我對懲教署的了解，以及多次以太平紳士身分視察在囚者情况，可以肯定署方一直以專業態度管理懲教院所，並為在囚者提供安全及人道的羈留環境，行政措施上亦於多方面作出人性化處理，重視在囚者的身體和精神健康。

事實上每年都有不少釋囚重新融入社會，他們經過懲教署的協助，改過自新，成為奉公守法的市民。整體更生人士的再犯率持續下降，更足以證明署方做了大量工作，卓有成效。

近年為提升管理及運作效率，署方積極發展智慧監獄系統，在各主要設施中注入智慧元素，利用視頻分析等創新科技，使懲教設施更現代化，改進監獄管理效率和保安水平。懲教署的工作不停步，為持續改善本港治安出力。新時代的香港，繼續需要各名懲教人員擔當社會守護者和更生領航員的角色，為香港長期繁榮穩定作出貢獻！

作者是立法會保安事務委員會主席

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[陳克勤]