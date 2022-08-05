楊庭輝：黎巴嫩大爆炸兩周年 調查問責遙遙無期

轉眼間，這宗轟動世界一時的慘案已事發兩周年。雖然黎巴嫩政府曾承諾會盡快調查案件真相，但實情是相關的獨立調查進度屢次受阻，遑論還受害者一個公道。

什葉派阻獨立調查 無所不用其極

眾所周知，貝魯特大爆炸案與貝魯特港口多年非法存放大量化學品硝酸銨息息相關，但那些炸藥原料得以長期非法存放在貝魯特港口的原因，至今仍是一個謎。涉事的貝魯特港口，屬黎巴嫩什葉派「阿邁勒運動」黨的勢力範圍，外界因此猜測什葉派跟肇禍因由脫不了關係。什葉派駁斥相關指控屬政治抹黑性質的虛假消息，但它多管齊下干擾相關案件的獨立調查，讓指控它為罪魁禍首的傳聞更甚囂塵上。

具體而言，原本負責調查相關案件的首任特別檢察官沙萬（Fadi Sawan），打算傳召一些跟什葉派關係較密切的官員問話，但遭到國會親真主黨聯盟的議員投訴反對。結果沙萬去年2月被撤換下來，調查工作接近推倒重來。

令人稍詫異的是，繼任調查這宗案件的特別檢察官比塔爾（Tarek Bitar），竟然也嘗試認真調查什葉派權貴的涉案責任。這自然招致什葉派強烈不滿。

於是，什葉派先在去年9月開始在喉舌媒體發動罷免比塔爾的輿論，然後於去年10月12日循正式途徑投訴他，以阻止他通緝拒絕接受傳召盤問的什葉派政客。同月14日，真主黨和「阿邁勒運動」黨動員大批支持者上街要求罷免比塔爾，事件最後演變成什葉派與天主教馬龍派勢力之間的街頭槍戰。

槍戰爆發後，輿論一度憂慮黎巴嫩會再次爆發內戰，只是其他教派認清無力跟真主黨正面武力交鋒的現實，所以難以認真追究貝魯特大爆炸案和街頭槍戰的法律責任誰屬。黎巴嫩內閣的真主黨和「阿邁勒運動」黨成員，去年威脅稱在正式撤換比塔爾前，不會再參與任何內閣會議，此舉令黎巴嫩內閣難以正常召開會議。

此外，雖然比塔爾得到司法機關和大爆炸案死難者家屬的聲援，黎巴嫩法院甚至一度在去年12月初批准他恢復獨立調查，但隨之而來的，是什葉派勢力連番入稟投訴他專業失當。在那些官司有正式審判結果或比塔爾被辭退前，獨立調查難有任何進展。

受害者家屬對大爆炸案調查進度屢次延宕，已顯得不耐煩。他們聯同人權觀察（Human Rights Watch）由今年2月起，數次公開請求國際社會介入調查。問題是目前世界紛亂，新冠肺炎疫情全球大流行尚未告一段落，俄烏戰爭便接踵而至。在疫情、能源、糧食和氣候等多重危機夾擊的情况下，不少國家對一些影響自身較輕微的人道危機的關注度，難免有所下降。

貪腐不根除 國際援助如「倒錢落海」

况且，黎巴嫩國內利益藩籬重重，實非國際社會簡單伸出援手，問題便可迎刃而解。黎巴嫩現時債台高築，隨時可能繼斯里蘭卡後成為另一個破產國家，其國內通貨膨脹速度一日千里，今年5月通脹率按年高達211%。大部分無法離開黎巴嫩的平民，連日常生活的必需品都難以購得。

有輿論認為，黎巴嫩的當務之急並非糾纏在調查貝魯特大爆炸案的政治角力中，而是要設法解決當地平民的三餐溫飽；因此，國際社會應盡快向黎巴嫩提供購買糧食的緊急貸款援助。

可是，黎巴嫩多年來都是教派主義和侍從主義色彩非常強烈的國家。歷來國際社會向黎巴嫩提供的大部分貸款，都被各主要教派的權貴巧立名目中飽私囊，平民依舊是生活在水深火熱之中。

事實上，黎巴嫩近年的經濟改革倡議遭國會否決，原因與銀行商賈籠絡友好議員投反對票不無關係。所以有評論強調，無條件向黎巴嫩提供借貸，只是縱容那些既得利益者繼續為非作歹。

其實，黎巴嫩爆發貝魯特大爆炸案，以及平民長年承受經濟、能源、糧食等危機的惡果，歸根究柢亦是源於黎巴嫩根深柢固的貪腐制度文化。民調機構Arab Barometer在2019年的民調結果早已顯示，91%黎巴嫩平民相信該國的公營部門在中等或很大程度上，有非常普遍的貪污情况。尤有甚者，貝魯特大爆炸案發生之後，時任黎巴嫩總理迪亞布（Hassan Diab）宣布引咎辭職，但其後黎巴嫩耗時約10個月，才勉強找到新總理的人選，箇中原因是各主要教派都希望在政治洗牌的過程中，盡可能安插最多自己的人馬進入內閣。

結果，第三度出任黎巴嫩總理的米卡提（Najib Mikati）是一個貪污醜聞纏身的政客。國際調查記者同盟去年10月起公布的「潘朵拉文件」（Pandora Papers），揭露黎巴嫩權貴開設避稅專用的離岸公司多達346間，當中現任黎巴嫩總理米卡提和黎巴嫩央行行長薩拉梅（Riad Salameh）等名字也牽涉在內。

此外，薩拉梅近年涉貪污、洗黑錢、非法增加資產、偽造文書和逃稅，而受到瑞士、法國等歐洲國家和黎巴嫩調查。據路透社今年6月9日報道，相關調查已踏入新階段，負責調查此案的檢察官已把案件轉介至貝魯特法庭跟進。路透社同月21日更引述消息指，黎巴嫩國家安全部門突擊派員執行搜查薩拉梅家園的法庭命令。

公義未彰顯 再遇糧食能源衛生危機

不過整體而言，黎巴嫩根除貪腐問題的決心相當成疑。不論黎巴嫩政府選擇鎮壓2019至2021年的反政府示威，抑或親真主黨聯盟以威逼利誘的手段，阻礙貝魯特大爆炸案的獨立調查工作，也是擔心開了放權讓利和追究問責的先例，會動搖既得利益階層的根本利益。隨着民智的進步，愈來愈多人得悉親歷大型災難的受害者可能會患上創傷後遺症。在公義遲遲未得到彰顯的前提下，再遭逢糧食、能源和衛生危機，黎巴嫩居民的「生活如常」，實與不少旁觀大爆炸案發生的他者有着天淵之別。

作者是香港國際問題研究所研究員

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[楊庭輝]